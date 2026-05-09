Foto: IMAGO
Inter, de neînvins Echipa lui Cristi Chivu a câștigat categoric meciul cu Lazio și se pregătește de finala Cupei Italiei

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 21:17
  • Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a învins-o categoric pe Lazio, scor 3-0, în etapa #36 din Serie A.
  • „Nerazzurrii” continuă parcursul excelent și urmează să se dueleze tot cu echipa antrenată de Maurizio Sarri, în finala Cupei, pe 13 mai.

Inter a cucerit deja titlul în Italia, după victoria obținută duminica trecută, 2-0 cu Parma. A fost primul Scudetto câștigat de Cristi Chivu în cariera sa de antrenor.

Lazio - Inter 0-3. Echipa lui Chivu, de neînvins pe final de sezon

Lazio și Inter s-au întâlnit sâmbătă, pe Stadio Olimpico, în etapa 36 din Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu s-a impus fără emoții, cu scorul de 3-0.

Inter a început perfect partida de la Roma. Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 6, după un șut din interiorul careului, în colțul din stânga porții apărate de Motta.

Marcus Thuram a fost și el aproape să înscrie în minutul 20, dar șutul francezului a fost blocat la limită de unul dintre fundașii lui Lazio, care a intervenit in extremis prin alunecare.

În minutul 39, Petar Sucic a mărit diferența pe tabelă. Mijlocașul croat a înscris din afara careului, după un șut trimis în partea stângă a porții.

În repriza a doua, Lazio a rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui Alessio Romagnoli. Inițial, fundașul a primit cartonașul galben, dar arbitrul Rosario Abisso a verificat faza la VAR și l-a eliminat direct pe stoperul italian.

Inter a profitat de avantaj și a mai înscris o dată, prin Henrikh Mkhitaryan, în minutul 76. Astfel, Inter s-a impus cu scorul de 3-0 și a mai bifat o victorie în Serie A.

Pentru Inter urmează finala Cupei Italiei, împotriva lui Lazio, care va avea loc pe 13 mai. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Ultimele două meciuri din campionat ale lui Inter:

  • Verona (acasă), pe 17 mai
  • Bologna (deplasare), pe 25 mai
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)
Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO)

