 Sharapova s-a reinventat Cum a făcut trecerea de la „Regina Wimbledonului” la stăpâna unui imperiu de afaceri în valoare de 220 de milioane $
Maria Sharapova s-a descurcat impecabil în trecerea de la terenul de tenis la lumea afacerilor
Tenis

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 16:13
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 16:23
  • Ca în orice poveste, există și o doză de mister care sporește farmecul: cum a dispărut în neant marca Sugarpova?

Maria Sharapova, fosta campioană de tenis care a dominat circuitul WTA și topul Forbes al celor mai bine plătite sportive timp de 11 ani consecutiv, a dovedit că succesul ei nu se limitează la terenul de joc.

După retragere, rusoaica s-a transformat într-un om de afaceri redutabil, construind un imperiu estimat la 220 de milioane de dolari!

Sharapova, în Top 10 jucătoare cu cele 4 Grand Slam-uri câștigate

Cariera Mariei Sharapova, poreclită Masha, a început fulgerător. În 2004, la doar 17 ani, a șocat lumea tenisului câștigând turneul de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Serena Williams în finală.

Această victorie timpurie i-a deschis nu doar calea către glorie, ci și porțile celor mai mari contracte de publicitate.

Sharapova a continuat fulminant în carieră, fiind una dintre cele doar 10 femei din istorie care au reușit Career Grand Slam-ul la simplu, câștigând toate cele patru titluri majore: Wimbledon (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) și Roland Garros (2012, 2014).

Maria Sharapova pe vremea când era în vârful WTA / Imago
Maria Sharapova pe vremea când era în vârful WTA / Imago

Se află într-o companie extrem de selectă, alături de Maureen Connolly (SUA), Doris Hart (SUA), Shirley Fry (SUA), Margaret Court (Australia), Billie Jean King (SUA), Chris Evert (SUA), Martina Navratilova (SUA / Cehoslovacia), Steffi Graf (Germania) și Serena Williams (SUA).

Sharapova a devenit „ținta” contractelor de publicitate

A petrecut 21 de săptămâni pe locul 1 mondial, începând cu august 2005. Dar cei mai mulți bani i-a câștigat nu din turnee, ci din parteneriate cu branduri de elită precum Nike, Porsche, Tag Heuer, Evian și Tiffany: peste 300 de milioane de dolari!

Deși cariera i-a fost umbrită de suspendarea pentru dopaj din 2016 (în urma depistării cu meldonium), Masha a revenit, continuând să fie un magnet pentru sponsori, confirmându-și statutul de cel mai bine plătită sportivă timp de peste un deceniu.

Maria Sharapova și-a anunțat retragerea din tenis în februarie 2020, la 32 de ani. O accidentare la umăr a forțat-o să ia această decizie, dar ea se pregătea de mult timp pentru „capitolul următor”.

Studiile de management și leadership de la Harvard Business School au fost decisive

Un moment decisiv în tranziția sa au fost studiile de management și leadership urmate la Harvard Business School după suspendarea din 2016. Această experiență a ajutat-o să își dezvolte un simț ascuțit al afacerilor, transformând faima într-o strategie de investiții de succes.

Prima lovitură a dat-o în 2012, când a lansat Sugarpova, propria sa linie de dulciuri premium, în care a investit inițial 500.000 de dolari. Proiectul s-a dovedit un succes rapid, generând venituri anuale de 25 de milioane de dolari până în 2016.

Maria Sharapova s-a transformat într-un om de afaceri de succes / Imago
Maria Sharapova s-a transformat într-un om de afaceri de succes / Imago

Cu toate acestea, în jurul anului 2021, brandul a început să se estompeze în mod misterios!

Site-ul web a fost închis, conturile de social media au devenit inactive, iar marca înregistrată a brandului a expirat în aprilie 2024, sugerând o închidere definitivă petrecută în liniște, departe de luminile reflectoarelor, în ciuda faptului că estimările inițiale indicau că brandul ajunsese la un moment dat să valoreze 187 de milioane de dolari.

S-a descurcat perfect cu celelalte investiții

În schimb, investițiile în fashion, mobilă și piața de capital i-au consolidat averea de 220 de milioane de dolari.

  • Una dintre cele mai inteligente mișcări a fost investiția în brandul de îngrijire a pielii Supergoop! O parte din companie a fost vândută către Blackstone în 2021, evaluând afacerea totală la 750 de milioane de dolari.
  • În 2021 a lansat o colecție de mobilier, The Maria Collection, în colaborare cu Rove Concepts. A mers pe o combinație între inspirația japoneză și cea nordică: designul este inspirat din minimalismul japonez și simplitatea scandinavă.
  • Portofoliul Sharapovei mai include acțiuni în startup-uri de fitness, aplicații de investiții și companii din domeniul cripto.
  • Nu în ultimul rând, a investit în imobiliare, mai ales în proprietăți de lux (o moșie în Summerland și un conac în Montecito).

Nici în viața personală Mariei Sharapova nu i-a mers rău. Trăiește în Los Angeles, alături de logodnicul ei, omul de afaceri Alexander Gilkes.

În iulie 2022, ea a devenit mamă, aducându-l pe lume pe fiul lor, Theodore, un rol pe care l-a descris ca fiind la fel de solicitant și plin de satisfacții ca o carieră de sportiv de performanță.

