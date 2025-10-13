Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Emma Răducanu FOTO: IMAGO
Tenis

Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”

Gabriel Neagu
Publicat: 13.10.2025, ora 11:43
  • Emma Răducanu (22 de ani, #29 WTA) și-a liniștit fanii după ce a abandonat meciul din primul tur de la Wuhan Open și a fost transportată la spital.
  • Mai mulți sportivi au avut probleme medicale la turneele disputate în China.

Emma Răducanu a fost nevoită să se retragă din meciul contra lui Ann Li, în prima rundă de la Wuhan Open, la scorul de 1-6, 1-4.

Emma Răducanu își revine după ce a fost transportată la spital

Jucătoarea de tenis britanică a fost nevoită să părăsească turneul din China după ce a suferit de amețeli, din cauza temperaturilor ridicate și a umidității aerului.

Staff-ul medical a verificat tensiunea, pupilele și ritmul cardiac al Emmei Răducanu, iar fosta câștigătoare a US Open a fost transportată la spitalul din Wuhan.

Numărul 29 WTA și-a liniștit fanii printr-o postare pe rețelele de socializare.

„Ultima zi la doctor în Wuhan… mă simt mai bine acum. Păcat că nu am putut continua acolo, dar vă mulțumesc pentru mesaje”, a scris Emma Răducanu, pe Instagram.

FOTO: Captură - Instagram @emmaraducanu FOTO: Captură - Instagram @emmaraducanu
FOTO: Captură - Instagram @emmaraducanu

Sportiva britanică se pregătește de Ningbo Open, unde o va întâlni, marți, pe Lin Zhu (31 de ani, 219 WTA), în șaisprezecimile de finală ale competiției.

Magdalena Frech, atac dur la adresa organizatorilor: „Nu mai e tenis, ci o luptă pentru supraviețuire”

Magdalena Frech (#63 WTA) a criticat organizatorii turneului Open de la Wuhan, după ce a pierdut meciul contra Laurei Siegemund, 4-6, 7-6.

Jucătoarea de tenis din Polonia consideră inumane condițiile în care se desfășoară competiția din China.

„Ca răspuns la avalanșa de evaluări și comentarii negative de după ultimul meu meci, vreau să vă informez că uneori regret, dar nu sunt un robot.

Cu toate acestea, am impresia că organizatorii ne tratează ca pe roboți atunci când stabilesc programul meciurilor.

Faptul că am jucat trei zile la rând, între orele 13:00 și 16:00, în condiții extreme, mi-a afectat, din păcate, sănătatea, pe care am pus-o întotdeauna pe primul loc.

A juca pe o căldură de 36 de grade, pe beton încălzit și în umiditate extremă este acceptabil dacă nu se întâmplă în fiecare zi. Din păcate, acumularea acestui efort își pune amprenta”, a scris Magdalena Frech, pe X.

Sportiva a dezvăluit simptomele resimțite în timpul duelului cu Laura Siegemund.

„Nu am simțit niciodată ceva ca ieri, în ciuda faptului că am petrecut câțiva ani în circuit. O lipsă zdrobitoare de energie și o luptă constantă împotriva gândurilor negative care încercau să-mi împiedice corpul să depună un nou efort.

A fost o provocare uriașă să lovesc mingea. Nu mai este tenis, ci o luptă pentru supraviețuire!”, a continuat jucătoarea de tenis din Polonia.

wta wta wuhan emma raducanu magdalena frech
