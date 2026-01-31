Ultimul sezon la Barcelona? Soția l-a dat de gol pe fotbalist
FC Barcelona FOTO: IMAGO
Campionate

Ultimul sezon la Barcelona? Soția l-a dat de gol pe fotbalist

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 18:53
  • Soția unui jucător important de la FC Barcelona a anunțat că s-ar putea despărți de club.
  • Fotbalistul a intrat în ultimele 6 luni de contract și catalanii nu se pot opune unei mutări gratis a acestuia.

După plecarea lui Dro la PSG, Barcelona este aproape de a pierde un jucător important pentru club.

Mobilizare peste așteptări FOTO: Au intrat buldozerele în  peluzele Nord și Sud de pe stadionul Dinamo. Tribuna II e deja istorie
Citește și
Mobilizare peste așteptări FOTO: Au intrat buldozerele în peluzele Nord și Sud de pe stadionul Dinamo. Tribuna II e deja istorie
Citește mai mult
Mobilizare peste așteptări FOTO: Au intrat buldozerele în  peluzele Nord și Sud de pe stadionul Dinamo. Tribuna II e deja istorie

Soția atacantului de la Barcelona l-a dat de gol

Deși el nu a anunțat că ar urma să se despartă de echipa pregătită de Hansi Flick, soția sa a făcut-o.

Anna, soția lui Robert Lewandowski, a dezvăluit că atacantul polonez ar fi la ultimul sezon pe Camp Nou.

„Vom vedea cum va decurge sezonul la Barcelona anul acesta pentru că, probabil, va fi ultimul petrecut de soțul meu aici, așa că îl trăim la maximum.

Ne bucurăm de fiecare moment, de fiecare meci alături de fani, pentru că știm că într-o zi nu vom mai avea parte de toate astea”, a spus Anna Lewandowska pentru publicația poloneză Onet Plejada, citată de mundodeportivo.com.

Întrebată despre următoarea destinație din cariera celui mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei, Anna Lewandowska a oferit un răspuns vag:

„Nu știm, dar aceasta este soarta unui mare sportiv și suntem pregătiți pentru orice va fi”.

Îmi doresc să se vorbească despre el mulți ani de acum înainte și ca generațiile viitoare să nu-l uite Anna, despre Robert Lewandowski

Atacantul ar fi dorit de echipe din Arabia Saudită și Statele Unite ale Americii, conform sursei menționate.

FC Barcelona este deschisă la negocieri

Intrat în ultimele 6 luni de contract, conducerea clubului ia în calcul varianta prelungirii înțelegerii cu Robert Lewandowski, însă așteaptă decizia vârfului polonez.

„Robert se bucură de perioada petrecută la Barcelona, este unul dintre cei mai buni atacanți din ultimii ani, esențial pentru noi. Depinde de el.

Nu știm care sunt planurile lui încă. Va trebui să stăm de vorbă”, a spus Deco, pe 13 ianuarie, pentru mundodeportivo.com.

Atacantul a anunțat deja ce îl poate convinge să rămână pe Camp Nou: „Viitorul meu va depinde de rolul meu în proiectul clubului”.

Cifrele lui Robert Lewandowski la FC Barcelona

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în vara anului 2022, când catalanii au plătit 45 de milioane de euro către Bayern Munchen.

Mutarea sa în Spania a fost de bun augur, întrucât Robert Lewandowski a fost unul dintre jucătorii pe care s-a bazat FC Barcelona în ultimele sezoane.

113
goluri în 173 de meciuri a reușit Robert Lewandowski pentru FC Barcelona

Alături de catalani, Robert Lewandowski a câștigat 2 titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei și 3 Supercupe ale Spaniei.

9.000.000 de euro
este cota de piață a lui Robert Lewandowski, conform transfermarkt.com

Citește și

Baiaram, out! Filipe Coelho a făcut anunțul, înainte de Farul - Universitatea Craiova: „Important este că avem soluții”
Superliga
17:08
Baiaram, out! Filipe Coelho a făcut anunțul, înainte de Farul - Universitatea Craiova: „Important este că avem soluții”
Citește mai mult
Baiaram, out! Filipe Coelho a făcut anunțul, înainte de Farul - Universitatea Craiova: „Important este că avem soluții”
„Aproape că mi-a rupt ligamentele”  Prestianni,  sperietură în momentul celebrării golului cu Real Madrid: „Căutați videoclipul”
Liga Campionilor
14:38
„Aproape că mi-a rupt ligamentele” Prestianni, sperietură în momentul celebrării golului cu Real Madrid: „Căutați videoclipul”
Citește mai mult
„Aproape că mi-a rupt ligamentele”  Prestianni,  sperietură în momentul celebrării golului cu Real Madrid: „Căutați videoclipul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
fc barcelona robert lewandowski la liga anna lewandowska
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
16:52
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share