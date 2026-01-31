Ultimul sezon la Barcelona? Soția l-a dat de gol pe fotbalist

Soția unui jucător important de la FC Barcelona a anunțat că s-ar putea despărți de club.

Fotbalistul a intrat în ultimele 6 luni de contract și catalanii nu se pot opune unei mutări gratis a acestuia.

După plecarea lui Dro la PSG, Barcelona este aproape de a pierde un jucător important pentru club.

Soția atacantului de la Barcelona l-a dat de gol

Deși el nu a anunțat că ar urma să se despartă de echipa pregătită de Hansi Flick, soția sa a făcut-o.

Anna, soția lui Robert Lewandowski, a dezvăluit că atacantul polonez ar fi la ultimul sezon pe Camp Nou.

„Vom vedea cum va decurge sezonul la Barcelona anul acesta pentru că, probabil, va fi ultimul petrecut de soțul meu aici, așa că îl trăim la maximum.

Ne bucurăm de fiecare moment, de fiecare meci alături de fani, pentru că știm că într-o zi nu vom mai avea parte de toate astea”, a spus Anna Lewandowska pentru publicația poloneză Onet Plejada, citată de mundodeportivo.com.

Întrebată despre următoarea destinație din cariera celui mai bun marcator din istoria naționalei Poloniei, Anna Lewandowska a oferit un răspuns vag:

„Nu știm, dar aceasta este soarta unui mare sportiv și suntem pregătiți pentru orice va fi”.

Îmi doresc să se vorbească despre el mulți ani de acum înainte și ca generațiile viitoare să nu-l uite Anna, despre Robert Lewandowski

Atacantul ar fi dorit de echipe din Arabia Saudită și Statele Unite ale Americii, conform sursei menționate.

FC Barcelona este deschisă la negocieri

Intrat în ultimele 6 luni de contract, conducerea clubului ia în calcul varianta prelungirii înțelegerii cu Robert Lewandowski, însă așteaptă decizia vârfului polonez.

„Robert se bucură de perioada petrecută la Barcelona, este unul dintre cei mai buni atacanți din ultimii ani, esențial pentru noi. Depinde de el.

Nu știm care sunt planurile lui încă. Va trebui să stăm de vorbă”, a spus Deco, pe 13 ianuarie, pentru mundodeportivo.com.

Atacantul a anunțat deja ce îl poate convinge să rămână pe Camp Nou: „Viitorul meu va depinde de rolul meu în proiectul clubului”.

Cifrele lui Robert Lewandowski la FC Barcelona

Atacantul a ajuns pe Camp Nou în vara anului 2022, când catalanii au plătit 45 de milioane de euro către Bayern Munchen.

Mutarea sa în Spania a fost de bun augur, întrucât Robert Lewandowski a fost unul dintre jucătorii pe care s-a bazat FC Barcelona în ultimele sezoane.

113 goluri în 173 de meciuri a reușit Robert Lewandowski pentru FC Barcelona

Alături de catalani, Robert Lewandowski a câștigat 2 titluri în La Liga, o Cupă a Spaniei și 3 Supercupe ale Spaniei.

9.000.000 de euro este cota de piață a lui Robert Lewandowski, conform transfermarkt.com

