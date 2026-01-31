„Suntem înțeleși”  Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri +12 foto
Antoine Baroan
„Suntem înțeleși” Victor Angelescu a anunțat despărțirea de un jucător » Ce spune despre alte transferuri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 20:15
  • Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat că Antoine Baroan (25 de ani) va semna în curând cu noua sa echipă.
  • Rapid - U Cluj se joacă astăzi și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La sfârșitul anului 2025 au apărut tensiuni între jucătorul francez și antrenor, iar Antoine Baroan s-a numărat printre cei trei fotbaliști absenți din cantonamentul din Antalya, alături de Franz Stolz și Kader Keita.

Victor Angelescu a anunțat plecarea lui Baroan: „Suntem 90% înțeleși”

Victor Angelescu, conducătorul clubului Rapid, a anunțat că atacantul Antoine Baroan urmează să semneze cu noua sa echipă.

„Baroan, suntem 90% înțeleși și probabil că luni semnează cu noua echipă. Deci, Baroan, 90% e plecat.

Este împrumutat cu o opțiune (n.r. - de cumpărare) în alt campionat”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

600.000 de euro
este cota de piață a lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt

În ceea ce privește campania de transferuri a celor de la Rapid din această iarnă, Angelescu a spus:

„În momentul de față nu suntem în nicio negociere. Noi suntem mulțumiți cu campania de transferuri. Dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, probabil că nu mai transferăm pe nimeni.

În momentul de față nu suntem în nicio negociere pentru un alt jucător.

Dar, repet, dacă se va ivi o anumită oportunitate, sau dacă, doamne ferește, avem vreo accidentare pe finalul perioadei, doar în acest caz poate să mai facem un transfer”, a mai spus oficialul giuleștenilor.

  • Rapid i-a adus iarna aceasta pe Robert Sălceanu (22 de ani, fundaș stânga), Dejan Iliev (30 de ani, portar), Daniel Paraschiv (26 de ani, atacant), Olimpiu Moruțan (26 de ani, extremă), Talisson (23 de ani, extremă)

Baroan a rezistat doar 7 luni la Rapid

Intrat în dizgrația clubului după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente ale celor de la Rapid, s-a tot vorbit despre plecarea lui Antoine Baroan, lucru care se va și întâmpla.

Atacantul francez a sosit la Rapid în iulie anul trecut de la Winterthur, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Baroan nu a impresionat în tricoul giuleștenilor. Acesta a bifat 15 apariții în toate competițiile pentru Rapid și a reușit să înscrie 2 goluri. A oferit și o pasă decisivă.

Francezul a marcat ambele goluri ale Rapidului în Superliga, în victoria cu 2–1 obținută împotriva lui Botoșani, în etapa #4 din sezonul 2025-2026 al Superligii.

Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1) Antoine Baroan, al doilea gol în Rapid - FC Botoșani (FOTO: captură Prima Sport 1)
+12 Foto
Cifrele lui Antoine Baroan:

  • Botev Plovdiv: 74 meciuri, 27 goluri, 13 pase decisive
  • Winterthur: 36 meciuri, 5 goluri, 4 pase decisive
  • Chamois Niort: 30 meciuri, două goluri
  • Rapid: 15 meciuri, două goluri, o pasă decisivă
  • Ludogorets: 7 meciuri, două goluri, două pase decisive

