Criticat de olteni CCA a ales arbitrul luat la țintă de Sorin Cârțu să conducă la centru Dinamo - U Craiova

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Marian Barbu (37 de ani) la partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României.

Dinamo - Universitatea Craiova se joacă joi, 23 aprilie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Marian Barbu a fost recent foarte criticat de Sorin Cârțu, președintele onorific al grupării oltene, după ce l-a eliminat pe Filipe Coelho la partida cu CFR Cluj, din sferturile competiției.

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la partida din penultimul act al Cupei României pe Marian Barbu, arbitru cu ecuson FIFA care a debutat în acest sezon în Liga Campionilor, la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, scor 2-2.

Barbu va fi ajutat la cele două tușe de Mircea Grigoroiu și Imre-Laszlo Bucsi, iar cel de-al patrulea oficial a fost desemnat Gabriel Mihuleac. În camera VAR se vor afla Iulian Dima și Ovidiu Artene.

Universitatea Craiova este invincibilă în acest sezon cu Barbu la centru, în timp ce Dinamo nu a câștigat niciun meci din ultimele patru în care a fost arbitrată de Barbu.

Marian Barbu, criticat dur de Sorin Cârțu: „Toată viața mea o să-i aduc aminte”

Barbu este arbitrul care l-a eliminat pe Coelho la partida cu CFR Cluj din sferturile Cupei României, scor 3-1, după ce acesta a intrat pe teren pentru a sărbători golul marcat de echipa sa în minutul 118.

După acel meci, Sorin Cârțu nu l-a iertat pe „central” și a fost foarte critic la adresa acestuia:

„De ce nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana? O să spun tot timpul de faza aceea. Toata viața mea o să îi aduc aminte. Acum a avut o fază în care Cordea i-a dat o palmă lui Baiaram și a căzut. Mai lipsea să îi dea și lui Baiaram galben pentru simulare.

Am jucat o dată la FC Argeș și i-a dat al doilea galben lui Crețu în minutul 20. Ne-a lăsat în 10 oameni din minutul 20! De asta spun eu de antipatia lui, nu ne simpatizează deloc Barbu. Eu am mai spus că arată a arbitru, dar de ce e așa închis și rigid?

Pe Pancu l-a amendat cineva că a intrat în teren după ce CFR a dat gol? Mă uit și în campionat, pleacă toată banca după ce se dă gol. E gol în minutul 117, era momentul descătușării, trebuia să înțeleagă starea de spirit a lui Coelho.

Putea să treacă mai ușor peste acel moment, însă Barbu nu a trăit niciodată în viața lui astfel de momente euforice”, a declarat Sorin Cârțu la acel moment, conform fanatik.ro.

Nu am auzit ca el să fi jucat fotbal. Trebuia să îl înțeleagă pe Coelho, mai ales că primul galben a fost oferit gratuit. Coelho nu va sta pe bancă în Giulești Sorin Cârțu

FOTO. Eliminarea lui Coelho din partida cu CFR Cluj

