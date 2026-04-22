Cererea lui Ilie Drăgan, respinsă Instanța nu a admis solicitarea pentru suspendarea lui Răzvan Burleanu

Ilie Drăgan. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ștefan Neda , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 17:52
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 17:52
  • Tribunalul București a respins cererea formulată de Ilie Drăgan, prin care a cerut suspendarea președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

Contracandidatul lui Burleanu de la ultimele alegeri FRF a deschis două procese împotriva șefului federației, în urmă cu două săptămâni, după modul în care s-a desfășurat ultima Adunare Generală.

Instanța a respins cererea lui Ilie Drăgan pentru suspendarea lui Răzvan Burleanu

Drăgan nu a fost de acord cu modul în care s-au desfășurat alegerile din 18 martie, când Răzvan Burleanu a fost ales pentru al patrulea mandat în fruntea FRF, contracandidatul considerând că modul în care scrutinul s-a desfășurat a avut un caracter discriminatoriu.

Cu toate acestea, Tribunalul București a respins, miercuri, cererea depusă de Ilie Drăgan.

Soluția pe scurt: „Admite excepţia necompetenţei generale a instanţei. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de ordonanţă preşedinţială. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de recurs urmând a fi înregistrată la Tribunalul Bucureşti, secţia a IV a civilă, sub sancţiunea nulităţii recursului.

Pronunţată azi, 22.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în soluția publicată de portal.just.ro.

Așa cum a anunțat anterior și GOLAZO.ro, Ilie Drăgan atacă FRF și la TAS. Tot miercuri, acesta a achitat taxa către instituția de la Lausanne, suma fiind adunată printr-o campanie de strângere de fonduri prin donații pe site-ul său.

