„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Mamoudou Karamoko (26 de ani), fotbalist care a ieșit accidentat la partida cu U Cluj, scor 2-1 în favoarea „câinilor”.

Dinamo - Universitatea Craiova se joacă joi, 23 aprilie, de la 20:30, în semifinalele Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Jucătorul lui Dinamo a fost indisponibil în mai multe rânduri în acest sezon, din cauza problemelor medicale, care par să se repete la nesfârșit.

Zeljko Kopic, despre situația lui Karamoko: „La fel a fost și cu Politic”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat Karamoko în actualul sezon și a asemănat situația acestuia cu cele a lui Dennis Politic, fostul căpitan al „câinilor”, care s-a transferat la FCSB în vara anului trecut.

„Karamoko nu este disponibil şi nici Ikoko nu e apt de meci. În rest toţi jucătorii sunt sănătoşi şi pot să fie pe teren.

Am vorbit după meciul cu U Cluj, Karamoko are o istorie cu accidentările, noi am încercat să intervenim şi să-l ajutăm. Aşa a fost şi cu Dennis Politic, am încercat să intervenim.

Uneori nu poţi controla viaţa jucătorilor timp de 24 de ore. La finalul zilei e vorba despre jucător, că nu vorbim doar de talent, vorbim şi despre lucrurile din afara terenului.

La cluburile mari oamenii se uită şi la acest aspect, pentru că în momentul când ai 60-70 de meciuri pe sezon trebuie să ai grijă.

Una e să te accidentezi într-un duel, alta e să ai probleme musculare, aici intervine modul în care ai grijă de tine”, a declarat Kopic, conform orangesport.ro.

În actualul sezon, Mamoudou Karamoko a jucat 27 de meciuri în tricoul lui Dinamo, reușind să înscrie șase goluri și să ofere o pasă decisivă.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo - U Craiova: „Echipele mari vor să joace finale”

Tehnicianul lui Dinamo a vorbit și despre partida cu Universitatea Craiova, din penultimul act al Cupei României:

„Atmosfera e bună, mai ales acum, după victoria cu U Cluj. Ştim că Universitatea Craiova are calitate, a avut multe meciuri bune în acest sezon.

Au şi slăbiciuni, ca orice echipă, o să încercăm să le exploatăm. O să dăm totul pentru a duce pe Dinamo în finală.

Anul trecut am vorbit de importanţa ca anul trecut să ajungem în play-off, iar anul acesta am spus că vrem să fim la cel mai bun nivel în ambele competiţii. Nu ştiu cum va aborda Craiova acest meci, dar cred că echipele mari vor să joace finale şi să câştige trofee”.

FOTO. Imagini de la Dinamo - Universitatea Cluj, scor 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport