Craiova ține pasul cu CFR Cluj Oltenii au transferat un tânăr brazilian de perspectivă. Cine a făcut anunțul

Ramon Gomes de Lima (19 ani) este noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.

Oltenii continuă seria impresionantă de transferuri din această vară, chiar și după perioada de mercato.

După ce rivala CFR Cluj a transferat marți un tânăr promițător, tot brazilian, Craiova nu s-a lăsat mai prejos și a adus un jucător din aceeași categorie de vârstă.

Ramon Gomes de Lima este noul jucător al Universității Craiova

Anunțul transferului atacantului nu a fost făcut însă de club, ci de agenția de impresariat a jucătorului.

„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu Universitatea Craiova, club din Superliga României, cu opțiune de prelungire pe încă un an, până la 30 iunie 2029.

Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării exclusive cu partenerii noștri brazilieni, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă.

Mult succes, Ramon, pentru îndeplinirea visului tău”, a scris MTA Group, pe pagina de Instagram.

Agenția care a oficializat transferul este cea care s-a ocupat și de mutarea internaționalului U19 Darius Fălcușan în această vară, tot la clubul oltean.

Transferurile realizate de Universitatea Craiova, în această perioadă de mercato

Adrian Rus - Liber de contract

Florin Ștefan - Liber de contract

Steven Nsimba - Liber de contract

Darius Fălcușan - 300.000 de euro, de la Empoli U23

Assad Al-Hamlawy - 1.000.000 de euro, de la Slask Wroclaw

Luca Băsceanu - 1.000.000 de euro, de la Farul

Oleksandr Romanchuk - 750.000 de euro, de la Kryvbas Rih

Mihnea Rădulescu - 250.000 de euro, de la Petrolul Ploiești

Nikola Stevanovic - 100.000 de euro, de la Oțelul Galați

David Maftei - 75.000 de euro, de la Steaua

Alexandru Crețu - Liber de contract

Samuel Teles - Liber de contract

Tudor Băluță - Liber de contract

Pavlo Isenko - 350.000 de euro, de la Vorskla Poltava

Ramon Gomes de Lima, liber de contract

