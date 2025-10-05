L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Marian Iancu și Mircea Lucescu. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 05.10.2025, ora 15:09
alt-text Actualizat: 05.10.2025, ora 15:12
  • Marian Iancu (60 de ani), fostul patron al clubului Politehnica Timișoara, l-a jignit pe selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Iancu i-a cerut lui „Il Luce” să demisioneze și l-a numit, printre altele, „dobitoc”.

Acesta a amintit de acuzațiile făcute în urmă cu aproximativ o lună la adresa sa de Mircea Lucescu.

Marian Iancu, atac dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Dobitocule! Ce a făcut la echipa națională?”

Mă faci escroc ordinar? Am escrocat eu pe cineva? Băi, dobitocule, care ești tu, Mircea Lucescu, eu n-am escrocat pe nimeni.

Eu am plătit taxe și impozite statului român. 1,2 miliarde de euro. Asta am plătit eu din munca mea fără să lucrez la stat. Ei au considerat că n-am plătit încă 30 de milioane.

Ca să mă faci tu escroc și să te aștepți că eu nu răspund, ai greșit. Și de aici încolo, te voi ține numai în alarme”, a declarat Marian Iancu, la Digi Sport, conform gsp.ro.

Viorel Grigoroiu, moderatorul emisiunii Digi Sport Matinal, a intervenit și a încercat să-l convingă pe Iancu să înceteze cu insultele: „A fost ceva mizerabil, vă rog frumos! Pe cuvânt, a fost mizerabil! Deja nu vă recunosc. Ați avut o ieșire… Se poate să avem un limbaj civilizat?”.

Ce a făcut el (n.r. Mircea Lucescu) la echipa națională? E foarte bun dacă-i pui două sau trei sute de milioane în brațe la o echipă de club și să-ți aducă un miliard. Asta a făcut toată viața lui. Dă-i 7-8 ani să umfle toată Europa cu jucători brazilieni și argentinieni. Eu am spus așa: din momentul în care l-au pus, nu vă mai bucurați, pentru că a fost în Turcia! I-a luat de pe locul 25 și i-a lăsat pe 31. Marian Iancu

Marian Iancu a declarat că l-ar prefera pe Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, în funcția de selecționer al echipei naționale.

E mai bun fiu-su decât el la echipa națională! E mult mai «upgradat». Eu sper ca el să vină.”

Ce a declarat Mircea Lucescu: „Marian Iancu, un escroc ordinar”

Selecționerul României și-a pierdut controlul și a reacționat cu un discurs plin de jigniri, după ce a fost criticat înainte și după meciul cu Cipru, 2-2, în preliminariile CM 2026

„Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni.

E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”, a declarat Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

