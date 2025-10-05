În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Ștefan Bană (în tricou roșu). Foto: Sport Pictures
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1

Florin Voicu
Publicat: 05.10.2025, ora 14:05
Actualizat: 05.10.2025, ora 23:22
  • Conducerea Oțelului a anunțat public că Ștefan Bană e în depresie și că face terapie la psiholog
  • Șefii Galațiul au ascuns motivul real al prăbușirii psihice a fotbalistului împrumutat de la Universitatea Craiova

Ștefan Bană a dispărut subit din echipa Oțelului în ultima lună, după ce în primele 8 etape a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai trupei gălățene. În plus, în acest start de sezon s-a remarcat ca fiind unul dintre jucătorii U21 cu cel mai bun randament din Liga 1.

De ce a intrat Ștefan Bană în depresie

Motivul absenței sale nu-l constituie o accidentare, ci faptul că a intrat în depresie. Acest lucru a fost dezvăluit chiar de președintele Oțelului, Cristi Munteanu. Acesta însă a invocat ca motiv faptul că Bană n-a putut suporta plecarea de lângă părinții să și nici n-ar fi știut să gestioneze succesul de care are parte la Galați.

„Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoară depresie. Este la tratament, la psiholog. Cum sunt tinerii de azi, a avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină.

Este sub tratament, nu îl forțăm. Îl așteptăm mai puternic. Am vorbit și cu tată lui. E sub tratament medical, mai mult nu vă pot spune. Nu există o perioadă preconizată de revenire. Ruperea asta de casă, de familie. A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional”, a declarat Cristi Munteanu.

Ștefan Bană FOTO Sport Pictures Ștefan Bană FOTO Sport Pictures
Ștefan Bană FOTO Sport Pictures

De fapt, motivul căderii lui psihice e cu totul altul. Iubita lui l-a părăsit, fapt care l-a afectat atât de tare, încât a ajuns să aibă nevoie de consiliere psihologică, pentru că e în depresie.

500.000 de euro
e cota la care e evaluat Bană de site-ul Transfermarkt.com, cu 100.000 peste nivelul pe care îl avea atunci când Craiova l-a împrumutat

Bană va împlini la finalul acestei luni 21 de ani și a fost împrumutat de Universitatea Craiova la Oțelul, unde a început sezonul ca titular, beneficiar al regulii FRF. A avut prestații excelente:

  • 8 meciuri bifate în primele 8 etape
  • două goluri
  • 3 pase de gol
  • Un gol produs la fiecare 137 de minute jucate

Cu el în echipă, Oțelul a luat peste 40% din punctele puse în joc în primele 8 runde: 10 din 24. După ce el a dispărut, Laszlo Balint l-a folosit pe Daniel Sandu, născut în 2007.

