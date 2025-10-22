Când revine Petrescu la CFR Ioan Varga despre demiterea lui Mandorlini: „Nu pot risca să pierd un an” +7 foto
Când revine Petrescu la CFR Ioan Varga despre demiterea lui Mandorlini: „Nu pot risca să pierd un an"

  • Ioan Varga (54 de ani), patronul celor de la CFR Cluj, regretă încheierea colaborării cu Andrea Mandorlini (65 de ani).
  • Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al echipei, este favorit să revină pe banca „feroviarilor”, însă tehnicianul amână sosirea.

Andrea Mandorlini a fost demis de la CFR Cluj după ce „feroviarii” au pierdut duelul contra celor de la Petrolul, 0-1.

Ioan Varga a vorbit despre demiterea lui Andrea Mandorlini: „Timpul nu te așteaptă”

Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, regretă că a încheiat prematur colaborarea cu antrenorul italian.

„Îmi pare rău că a trebuit să ne despărțim, pentru că este un om deosebit. Îi mulțumesc pentru tot.

Îmi pare sincer rău că nu a reușit să schimbe rezultatele echipei, așa cum ne doream și noi și el. Ne-am despărțit pe cale amiabilă”, a declarat Ioan Varga, potrivit prosport.ro.

Andrea Mandorlini a fost adus la CFR Cluj după ce Dan Petrescu a părăsit echipa, pentru a redresa situația clubului din campionat.

Totuși, cu o singură victorie obținută în opt meciuri din Liga 1, antrenorul italian a pierdut încrederea conducerii.

Din păcate, timpul nu te așteaptă și nu pot risca să pierd un an. Sunt milioane de euro care trebuie scoase din buzunar și nu ne putem permite să riscăm asta.

Trebuia să facem o schimbare pentru a debloca echipa. Sper ca echipa să-și revină în cel mai scurt timp și să apară victoriile”, a continuat Nelu Varga pentru sursa citată.

După 13 etape disputate din Superliga, CFR Cluj se află pe poziția #11, cu 13 puncte. Astfel, deținătoarea Cupei României este la numai 3 lungimi în fața pozițiilor direct retrogradabile.

1.22 puncte per meci
este media rezultatelor lui Andrea Mandorlini, în ultimul mandat de la CFR Cluj

Dan Petrescu, principalul favorit să preia pe CFR Cluj: „Abia așteaptă”

Conducerea celor de la CFR Cluj și-a îndreptat atenția către Dan Petrescu. Oficialii „feroviarilor” i-au propus antrenorului să revină: „A fost foarte fericit că l-am sunat și i-am propus să revină. Mi-a spus că abia așteaptă să se întoarcă”.

Totuși, momentul este amânat până când tehnicianul va termina tratamentul medical. Până atunci, echipa va fi condusă de Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus.

În două-trei săptămâni va reveni. Până atunci, echipa va fi condusă de Laurențiu Rus și Hoban”, a precizat Nelu Varga.

Am nevoie să fac anumite tratamente. Lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin. Sunt ok, nu vreau să intru în detalii despre sănătatea mea Dan Petrescu, pentru gsp.ro, pe 13 octombrie
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg

CFR Cluj Dan Petrescu andrea mandorlini superliga nelu varga
