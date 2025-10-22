„Ăsta e adevărul” Pițurcă a făcut anunțul: „MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal”. Ce urmează să se întâmple cu Steaua

Victor Pițurcă (69 de ani), fost mare jucător la Steaua, a vorbit despre posibilitatea echipei din Liga 2 de a promova.

Ex-internaționalul a mai precizat că întâlnirea legendelor Stelei cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan (56 de ani), și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (51 de ani), a fost amânată.

Clubul Steaua aparține Ministerului Apărării Naționale, iar, conform legii, cluburile de drept public nu au drept de promovare în prima divizie din România.

Echipa din Ghencea participă pentru al cincilea sezon consecutiv în Liga 2, deși „militarii” au intrat de fiecare dată în play-off și au obținut de două ori promovarea pe plan sportiv.

Victor Pițurcă: „Steaua va trebui să meargă pe investiții private”

Victor Pițurcă spune că MApN nu o să mai investească mult timp la Steaua, iar clubul din Ghencea va fi nevoit să-și găsească un investitor privat. Acest lucru le-ar permite „roș-albaștrilor” să promoveze în Liga 1.

„Era o discuție de acum ceva timp, în momentul ăsta, actualul ministru (n.r. - Ionuț Moșteanu) a dat niște declarații vizavi de Steaua, încurajatoare, pozitive. Ăsta e adevărul, MApN nu mai poate să investească în echipa de fotbal și Steaua va trebui să meargă pe investiții private.

Atunci sigur că echipa ar putea să promoveze și să revină în prim-planul fotbalului românesc. Asta am fi vrut să discutăm cu ministrul. Urmează, în perioada următoare, în primăvară. Sunt lucruri mai grave la nivel de țară, la nivel politic. Nu cred că se poate discuta în această perioadă despre Steaua.

Dar eu cred că suntem pe drumul cel bun. Lucrurile sunt simple, trebuie să vină un privat sau mai mulți care să investească în Steaua.

Acum 2-3 ani se întâmpla acest lucru (n.r. - faptul că trebuiau să vină investitori americani), am vorbit cu comandantul, care a spus că i-a transmis domnul Ciucă că nu e momentul acum, că știi ce s-a întâmplat cu Becali și așa mai departe. Deci nu și-a dorit domnul Ciucă acest lucru”, a declarat Victor Pițurcă în cadrul emisiunii „Spirit Stelist”.

Victor Pițurcă: „Au fost oameni care și-au dorit să investească”

Fostul jucătorul al Stelei a precizat că unele persoane au dorit să investească la echipa din Ghencea, dar nimic nu s-a concretizat.

„În perioada următoare, din ce am înțeles de la comandant, că au fost oameni care și-au dorit să investească dar condițiile contractuale erau de așa natură încât au fugit.

Cereau bani mulți, se puneau clauze să vină cu banii dar să conducă ministerul. Ce deducem de aici? Că nu se vrea. Se primeau ordine tot din politic.

Gigi Nețoiu, prietenul meu, a zis că i s-au cerut 20 de milioane, eu nici nu știam. Mi-a povestit ulterior. Acum e altceva și-mi fac speranțe că se vor întâmpla lucruri bune, ca Steaua să aibă drept de promovare. Important e să fie și investitori la echipa de fotbal.

Cel care vine trebuie să investească o sumă mare, e vorba de Steaua București. Are nevoie de jucători în primul rând, nu știu dacă sunt câțiva în actuala echipă care ar putea juca în prima ligă, să câștige campionatul, să joace în Europa… Steaua ar veni cu infrastructura care e acum la stadion, cu academia”, a adăugat Victor Pițurcă.

„Puteam noi să-i dăm Steaua lui Becali?”

Tot în cadrul emisiunii „Spirit Stelist”, Victor Pițurcă a mai fost întrebat dacă el, Tudorel Stoica și Adrian Bumbescu au fost de acord ca Gigi Becali să preia Steaua, așa cum declarase petronul FCSB:

„ Asta e ultima! Puteam noi să-i dăm Steaua lui Becali? Ce să semnăm noi? Nu e adevărat. Noi, într-adevăr, am ridicat mâna sus când a fost Adunarea Generală și s-a pus problema privatizării Stelei. Atunci am fost eu, Tudorel Stoica n-a participat la acea ședință.

Lucrurile au fost foarte clare din partea Ministerului Apărării Naționale atunci: cine voia să preia Steaua trebuia să plătească 11,4 milioane de dolari. Or Gigi Becali n-a vrut să facă acest lucru și pentru asta a pierdut Steaua.

N-a vrut să plătească, cei care reprezentau Ministerul, erau trei generali, domnul general Pigui, domnul general Zisu (n.r. - al treilea era generalul Eugen Bădălan), au părăsit ședința: domnule, astea sunt condițiile, nu noi decidem, atât costă. 11,4 milioane de dolari erau bani atunci, erau mult mai valoroși.

Asta era acum 15-20 de ani… acum sunt 50 de milioane de euro! Deci așa au stat lucrurile. Pe urmă s-a făcut o altă Adunare Generală, la care eu n-am participat și atunci a fost preluată echipa de fotbal Steaua București.

Cum a fost preluată? Am văzut ce au zis cei care au judecat cazul și asta a fost. Ne-a mirat pe toți de ce MApN nu a intervenit atunci, imediat, și au revenit după nu știu câți ani”.

Conflictul dintre Steaua și FCSB, care a început în 2011, își are originile în 2003, când Gigi Becali a preluat clubul. CSA Steaua susține că deține numele, sigla și palmaresul până în 1998, iar instanțele au confirmat că FCSB nu poate revendica aceste drepturi.

