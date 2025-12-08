Vedetă de la Liverpool, hărțuită Jucătoarea „cormoranilor” a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită de un milionar

Marie Hobinger (24 de ani), mijlocașa celor de la Liverpool, a fost nevoită să își angajeze un bodyguard după ce a fost urmărită și hărțuită de un om de afaceri în vârstă de 42 de ani, Mangal Dalal.

Bărbatul i-a trimis jucătoarei mai multe mesaje cu tentă sexuală pe Instagram, însoțite de numărul său de telefon, și i-a cerut să îl viziteze.

Marie Hobinger a fost nevoită să își angajeze bodyguard după ce a fost hărțuită

Jucătoarea austriacă, îngrijorată pentru siguranța sa, a apelat la un „ofițer de securitate” care să o însoțească la meciurile din Women’s Super League.

În februarie, Dalal a călătorit din Londra pentru a o urmări pe Hobinger în meciul de pe Etihad împotriva lui Manchester City (0-4).

Individul a fost observat cât timp o aștepta lângă teren, iar poliția a fost chemată pentru a gestiona situația.

Bărbatul, care este divorțat, a recunoscut faptul că a hărțuit-o pe jucătoare, dar a spus că se afla într-o stare mentală precară, conform thesun.co.uk.

Magistrații din Liverpool l-au eliberat pe cauțiune și i-au interzis să o contacteze pe jucătoare sau să vorbească despre ea pe rețelele de socializare.

Judecătorul a amânat cazul și a cerut serviciului de probațiune să evalueze situația. Sentința va fi dată pe 20 ianuarie.

FOTO: Unul dintre golurile înscrise de Marie Hobinger pentru Liverpool

Jucătoarea a absentat în ultimele șase meciuri din cauza unei accidentări, iar absența ei a agravat dificultățile prin care trece Liverpool.

„Cormoranele” ocupă locul 12, ultimul în Women’s Super League, cu doar două puncte acumulate, după cele nouă meciuri jucate.

Și Emma Răducanu are nevoie de bodyguard: „Cineva mă supraveghează mereu”

Jucătoarea de tenis britanică, cu origini românești, a fost victima a două incidente de hărțuire:

Un individ a fost arestat și i s-a interzis să se apropie cinci ani de ea după ce i-a furat obiecte de la ușa casei în 2021

Alt bărbat a urmărit-o în patru țări la începutul lui 2025, ultima oară în Emirate.

Sportiva se teme pentru siguranța ei. „După Dubai, mi-a fost foarte greu să mai ies din casă”, a spus Răducanu, conform presei britanice.

A dezvăluit că are permanent gardă de corp oriunde pleacă.

Mă simt mai sigură când am pe cineva cu mine. Nu ies singură, nicio plimbare singură. Pur și simplu, cineva mă supraveghează mereu. Emma Răducanu, jucătoare de tenis britanică de origine română

