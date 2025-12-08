„Același tip de jucător” Daniel Pancu, despre cum gestionează relația cu Louis Munteanu: „Și eu mă comportam așa” +24 foto
Daniel Pancu foto: Sport Pictures
Superliga

„Același tip de jucător” Daniel Pancu, despre cum gestionează relația cu Louis Munteanu: „Și eu mă comportam așa”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 13:39
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 13:39
  • U Craiova - CFR Cluj 1-1. Daniel Pancu (48 de ani), tehnicianul clujenilor, a vorbit despre relația sa cu Louis Munteanu (23 de ani).
  • Fostul atacant consideră că jucătorul îi seamănă ca personalitate.

Munteanu a marcat împotriva oltenilor și a reușit al doilea său gol din Superliga în sezonul 2025-2026, la aproape două luni de la prima sa reușită, în 5 octombrie.

Daniel Pancu, despre cum gestionează relația cu Louis Munteanu: „Am fost același tip de jucător”

Întrebat despre modul în care gestionează relația cu Louis Munteanu, atacant al cărui randament a fost influențat de discuțiile privind un posibil transfer în străinătate, Pancu a răspuns:

„Am o relație (n.r. - bună) cu el pentru că eu am fost cam același tip de jucător, dacă e cineva să se asemene cu mine.

La anii lui și eu mă comportam așa, și cred că l-am ajutat. Îi vorbesc pe limba lui, din trecutul meu. M-a surprins puțin ce a zis după Metaloglobus, pentru că o consideram o discuție încheiată.

I-am spus să uite, că vor veni alte oportunități, dar eu îl înțeleg, chiar dacă a greșit, a răbufnit. Eu trebuie să fiu jumătate cu clubul, jumătate cu jucătorul”, a spus Pancu, la Prima Sport

5 meciuri
a adunat Louis Munteanu sub comanda lui Pancu la CFR Cluj, dar cei doi au colaborat și la echipa națională și la U21, în perioada în care Pancu a fost selecționer

Fotbalistul a avut un discurs dur după remiza din Cupa României, cu Metaloglobus, scor 2-2.

Munteanu a vorbit inclusiv despre o posibilă despărțire de formația din Gruia în iarnă.

Nu știu dacă voi mai fi (n.r. - la CFR, după încheierea perioadei de transferuri). Așa a fost și în vară. Și tot aici am rămas. M-a afectat ce s-a întâmplat. S-a văzut și în evoluțiile mele. Nu s-a gestionat situația cum trebuie. Mi s-a spus că plec și tot aici am rămas. N-am fost lăsat să fac cantonamentul, că plec. Și au venit meciurile din Europa, «Hai să joci, hai să joci!». Ce pot să fac? S-a gestionat prost. Louis Munteanu

În sezonul 2024-2025, Louis Munteanu a reușit să marcheze 25 de goluri în 42 de meciuri.

În cariera sa de fotbalist, Daniel Pancu a jucat pentru Poli Iași, Rapid, Cesena, Beșiktaș, Bursaspor, Grozny, TSKA Sofia, Vaslui și Voluntari

De când am venit, Louis s-a antrenat în toate zilele, nu s-a mai accidentat.

Cred că o să îmi pară rău că se termină campionatul pentru pauza asta (n.r. – de iarnă)”, a mai declarat Pancu.

FOTO: U Craiova - CFR 1-1

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan

Galerie foto (24 imagini)

U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan U Craiova - CFR Cluj, meci. Foto: Raed Krishan
+24 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul celor de la CFR Cluj a vorbit și despre modul în care a pregătit jocul cu oltenii.

„Sincer, am pregătit jocul mult mai curajos, dar au o echipă foarte bună! Ne-au obligat să ne apărăm foarte jos. Au câștigat mult de tot la încredere, meciurile din Europa au făcut o echipă cea mai bună în momentul de față.

Dacă ne uităm la rezultat, eram mulțumit și dacă pierdeam, pentru cum s-au comportat jucătorii. Atitudinea lor a fost fantastică.

Avem și noi ADN-ul nostru, nu avem cum să îl pierdem atât de repede, și chiar dacă avem o perioadă dificilă, sper că se vor rezolva problemele”, a mai declarat Pancu.

Jucătorii nu au cum să fie concentrați sută la sută când se vorbește atât de mult despre ei Daniel Pancu

În urma remizei din derby-ul de duminică, clujenii ocupă locul 11, cu 20 de puncte acumulate după cele 19 partide jucate

Craiova rămâne pe locul 4 în clasament, la patru puncte în spatele liderului Rapid.

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 louis munteanu
