„Singur acasă" versus FCSB - Dinamo! Derby de România s-a suprapus cu „Home Alone", pe care Pro TV l-a difuzat și duminică. Care au fost audiențele
Media

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 15:22
  • Derby-ul de pe Arena Națională a făcut o audiență bună, însă a fost efectiv zdrobit de filmul „Singur Acasă”, care a avut o cotă de piață cu peste 65% mai mare
  • Filmul și meciul au adunat un share de circa 50%, ceea ce înseamnă că sâmbătă seara, dintre televizoarele deschise, unul din două era pe Pro TV sau pe FCSB - Dinamo
  • Chiar și reluarea Home Alone, de duminică după amiază, a avut share peste FCSB - Dinamo, iar față de Craiova - CFR, cota de piață a fost de aproape 3 ori mai mare

Filmul Singur Acasă a făcut din nou, din Pro TV, lider de audiență, deși sâmbătă a avut parte de o concurență dură. Derby de România, FCSB - Dinamo, cel mai important meci de fotbal din campionatul intern, s-a suprapus în cea mai mare parte cu producția difuzată și în acest an de postul din Pache Protopopescu.

  • Singur Acasă - pe Pro TV, în intervalul 20:00 - 22:05
  • FCSB - Dinamo pe Digi Sport și Prima Sport, în intervalul 20:30 - 22:25
Derby-ul a făcut audiență bună. A atins, cumulat pentru cele două televiziuni, un rating de 6,5% și o cotă de piață de 18,5%. Ratingul se calculează pe televizoarele postate pe meci, din totalul televizoarelor existente în România, în vreme ce share-ul (cota de piață) stabilește câte televizoare sunt pe meci, dar din totalul celor pornite în acel interval orar.

În schimb, „Singur Acasă” a bătut tot, inclusiv meciul de pe Arena Națională, dar și celelalte programe difuzate de Pro TV. A depășit 10% rating, iar cota de piață a sărit de 30%. Ceea ce înseamnă că unul din trei televizoare pornite era pe film! Cotă de piață de peste 30%, pe publicul comercial, e enorm, dovadă că duminică seara, Las Fierbinți, care a rulat de la aceeași oră, 20:00, a făcut cu aproape 10 puncte procentuale mai puțin decât Home Alone.

Duelul audiențelor film versus derby

PROGRAMPOSTRATING / COTA DE PIAȚĂ (%)
„Singur Acasă” Pro TV 10,6 / 30,7
FCSB - Dinamo Digi Sport 1, Prima Sport 16,5 / 18,5

Alte programe TV, de sâmbătă și duminică, în raport cu filmul și Derby de România

PROGRAMPOSTRATING / COTA DE PIAȚĂ (%)
„Singur Acasă” Pro TV 10,6 / 30,7
FCSB - Dinamo Digi Sport 1, Prima Sport 1 6,5 / 18,5
Las Fierbinți Pro TV 8,4 / 22,6
România, te iubesc! Pro TV 6 / 21,6
Casa Iubirii Kanal D 4,1 / 11,8
Chefi la cuțite Antena 1 3,9 / 15,9

Cumulat, cele două programe TV, care s-au desfășurat în același timp pe o perioadă îndelungată, 20:30 - 22:05, au adunat o cotă de piață de circa 50%. Ceea ce înseamnă că în acel interval orar, la fiecare două televizoare pornite, unul era fie pe filmul de pe Pro TV, fie pe Derby de România.

Aceste date sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, ceea ce e denumit ca public comercial.

1990
e anul în care a fost produs Home Alone
„Singur acasă” a avut un succes uriaș, înregistrând încasări globale în valoare totală de 476 de milioane de dolari „Singur acasă” a avut un succes uriaș, înregistrând încasări globale în valoare totală de 476 de milioane de dolari
„Singur acasă” a avut un succes uriaș, înregistrând încasări globale în valoare totală de 476 de milioane de dolari

Duminică, „Singur Acasă” a rulat din nou, de această dată după-amiază, cu începere de la ora 16:00. Și iarăși a atins audiență bună. Cota de piață a fost de aproape 23%, mai mare decât a meciului FCSB - Dinamo.

Liga 1 la fotbal a propus și duminică un meci tare, Universitatea Craiova - CFR 1-1, care s-a disputat tot în prime-time, de la 20:30. Comparativ cu reluarea filmului „Singur Acasă”, confruntarea din Bănie aproape că n-a existat. Cota de piață a fost de numai 8,7%, de aproape 3 ori sub cea a peliculei difuzate de Pro TV în reluare.

VIDEO. Momentul în care Gnahore ratează o ocazie uriașă în FCSB - Dinamo 0-0

Când se difuzează celelalte două părți din „Singur Acasă”

Pro TV va oferi în următoarele două weekend-uri și celelalte filme din seria „Home Alone”. „Singur Acasă 2” - Pierdut în New York va fi difuzat sâmbătă, pe 13 decembrie, de la ora 20:00.

Apoi, pe 20 decembrie va fi pe Pro și „Singur Acasă 3”. În acele zile sunt programate, chiar pe același interval orar, meciuri din Liga 1: pe 13 decembrie se joacă Rapid - Oțelul, iar pe 20 decembrie va fi UTA - Dinamo. Ultimul mare meci de fotbal din 2025 va avea loc duminică, 21 decembrie, FCSB - Rapid, de la 20:00.

