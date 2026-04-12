Decizie istorică Prima femeie care va antrena o echipă din Top 5 Europa: „Nu ne vom lăsa oribiți de poziția noastră”

Marie-Louise Eta (34 de ani) a devenit prima femeie numită la conducerea unei echipe masculine într-una dintre cele cinci ligi de top din Europa.

A fost desemnată antrenor principal interimar al echipei Union Berlin din Bundesliga, după demiterea lui Steffen Baumgart (54 de ani).

Conducerea clubului german a luat această decizie după înfrângerea suferită pe terenul ultimei clasate, 1-3 cu FC Heidenheim.

Marie-Louise Eta, antrenoare la Union Berlin

Union Berlin a câștigat doar două dintre cele 14 meciuri disputate în Bundesliga în 2026. Echipa se află pe locul 11, cu șapte puncte peste St. Pauli (locul 16, de baraj) și 11 peste Wolfsburg (locul 17, retrogradează direct).

În noiembrie 2023, Eta devenea prima femeie antrenor secund în Bundesliga, iar după două luni îi ținea locul „principalului” Nenad Bjelica (ispășea o suspendare) în meciul câștigat cu Darmstadt (1-0).

Ea ocupa funcția de antrenor al echipei U19 a clubului din iulie 2025, iar în vara acestui an va deveni „principal” al echipei feminine Union Berlin.

„Am avut o a doua jumătate de sezon extrem de dezamăgitoare și nu ne vom lăsa orbiți de poziția noastră în clasament. Situația noastră rămâne precară.

Performanțele din ultimele săptămâni nu ne dau încrederea că putem schimba lucrurile cu actuala structură. Prin urmare, am decis să o luăm de la capăt”, a declarat Horst Heldt, directorul departamentului de fotbal masculin al clubului Union Berlin, citat de bbc.com.

Având în vedere diferența de puncte din jumătatea inferioară a clasamentului, locul nostru în Bundesliga nu este încă asigurat. Sunt încântată că clubul mi-a încredințat această sarcină dificilă. Unul dintre punctele forte ale echipei Union a fost întotdeauna, și rămâne, capacitatea de a se uni în astfel de situații. Sunt convinsă că vom obține punctele decisive. Marie-Louise Eta, antrenoare Union Berlin

Ca jucătoare, Eta a câștigat Liga Campionilor în 2010, cu Turbine Potsdam.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport