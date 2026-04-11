Sorana Cîrstea (36 de ani, #29 WTA) a vorbit despre Shuai Zhang (37 de ani), după ce s-a calificat în finala probei de dublu a turneului de la Linz.

La scurt timp după victoria din semifinale, românca a oferit o scurtă reacție chiar pe teren, în care s-a arătat încântată de colaborarea cu sportiva din China.

Sorana Cîrstea, despre Shuai Zhang: „Sunt foarte fericită că jucăm împreună”

După calificarea în finală, Sorana a lăudat-o pe Zhang, spunând despre aceasta că este foarte deșteaptă, dar și că o ajută mult în timpul meciurilor, datorită experienței sale bogate la dublu.

„A fost o săptămână specială pentru mine. Mi-am sărbătorit ziua de naștere în Linz. Din păcate, ieri am pierdut în sferturi contra Mirrei, dar cred că am făcut un meci bun. Am primit o nouă șansă la titlu, la dublu.

Sunt foarte fericită că jucăm împreună, așa cum a spus și Shuai. Este pentru prima dată când jucăm împreună, dar ne distrăm mult și ne înțelegem foarte bine pe teren.

Ea este foarte deșteaptă, îmi spune mereu unde să mă deplasez și o ascult. A fost uimitor să fiu din nou la Linz, iubesc acest turneu, iubesc Austria și sunt fericită să joc o finală aici”, a declarat Sorana Cîrstea, conform eurosport.ro.

