Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Mario Balotelli foto: IMAGO
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira

alt-text Ștefan Neda
Publicat: 01.11.2025, ora 18:46
  • Mario Balotelli (35 de ani) a reacționat imediat după demiterea lui Patrick Vieira din funcția de antrenor principal al celor de la Genoa.
  • Formația patronată de Dan Șucu s-a despărțit sâmbătă de tehnicianul francez după ce echipa a ajuns pe ultimul loc în Serie A.

După demiterea de astăzi a lui Vieira, fostul atacant al genovezilor nu a ezitat să transmită un mesaj pentru antrenorul despre care crede că nu i-a acordat suficientă încredere.

Mario Balotelli, după ce Genoa l-a demis pe Vieira: „Dumnezeu vede și are grijă”

La aflarea veștii că Vieira a fost concediat, Balotelli l-a „înțepat” pe tehnician printr-un mesaj pe rețelele de socializare.

„Karma e o t****!” / „Dumnezeu vede și are grijă”, a scris Balotelli, într-un prim story pe Instagram.

foto: captură Instagram/mb459 foto: captură Instagram/mb459
foto: captură Instagram/mb459

Atacantul italian a continuat apoi cu un mesaj prin care susține că Vieira și staff-ul său nu au dus mai departe munca fostului antrenor Alberto Gilardino și a președintelui Alberto Zangrillo.

„Acum Genoa se poate concentra în sfârșit pe oamenii care iubesc cu adevărat atmosfera, fanii și emblema și care cred profund în ideea că Genoa merită să fie în top!

Munca extraordinară făcută de Gilardino și Zangrillo nu a fost în zadar, a fost pur și simplu exploatată în mod egoist și rău de către cei care au venit după ei, profitând de ceea ce au construit cu muncă asiduă, respect și pasiune.

Au exploatat munca imensă a lui Gilardino și Zangrillo, angajamentul și dăruirea lor față de aceste culori, fără a le înțelege cu adevărat valoarea. Acum să ne concentrăm asupra echipei Genoa și a genovezilor! Forza, Genoa! Haideți, băieți! Am crezut și încă mai cred în voi!”, a mai scris Balotelli.

foto: captură Instagram/mb459 foto: captură Instagram/mb459
foto: captură Instagram/mb459

Atacantul s-a despărțit de Genoa în această vară, după mai multe neînțelegeri cu Vieira, venind cu mai multe dezvăluiri din perioada petrecută la club.

genoa Patrick Vieira Mario Balotelli demitere dan sucu reactie
15:32
