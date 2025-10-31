„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”

- Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.
- Portughezul speră că Daniel Pancu (44 de ani) va reuși să redreseze echipa.
La finalul duelului de pe Arena Națională, Mario Camora nu s-a mai abținut.
Dinamo - CFR Cluj. Camora: „Suntem proștii proștilor!”
„Nu trebuie să ne gândim la play-off. Trebuie să ne gândim doar cum să ieșim din zona retrogradării. Asta e cel mai important.
Suntem proștii proștilor, ăsta e adevărul. Am avut 1-0, ocazii clare de gol. O echipă ca CFR Cluj, cu experiența pe care o au jucătorii nu se poate să ia două goluri în câteva minute”, a spus Mario Camora.
Galerie foto (41 imagini)
Mario Camora: „Încercăm cu Pancu să facem o treabă bună”
Căpitanul celor de la CFR Cluj speră ca sosirea lui Daniel Pancu să revitalizeze jocul echipei, însă noul tehnician va avea nevoie de ajutorul fotbaliștilor.
„Încercăm cu Pancu să facem o treabă bună. Va avea nevoie de toată lumea și noi va trebui să muncim mult să ieșim de aceste situații.
Treaba mea e să încerc acum să lucrez mai mult, să îi ajut pe băieți să scoatem la capăt, că asta e obligația mea acum”, a spus Mario Camora, la finalul partidei pierdute contra lui Dinamo.
VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Botoșani
|14
|31
|2
|Rapid
|14
|31
|3
|U Craiova
|14
|28
|4
|Dinamo
|15
|27
|5
|FC Argeș
|14
|24
|6
|Oțelul
|14
|19
|7
|Farul
|14
|19
|8
|Unirea Slobozia
|14
|18
|9
|U Cluj
|14
|17
|10
|FCSB
|14
|16
|11
|UTA Arad
|14
|16
|12
|Petrolul
|14
|13
|13
|CFR Cluj
|15
|13
|14
|Csikszereda
|14
|13
|15
|Hermannstadt
|14
|10
|16
|Metaloglobus
|14
|7