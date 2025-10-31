„Proștii proștilor!” VIDEO. Mario Camora, brutal de sincer după eșecul cu Dinamo: „Suntem slabi, ăsta e adevărul”

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul „feroviarilor”, a fost brutal de sincer când a vorbit despre evoluția echipei sale.

Portughezul speră că Daniel Pancu (44 de ani) va reuși să redreseze echipa.

La finalul duelului de pe Arena Națională, Mario Camora nu s-a mai abținut.

Dinamo - CFR Cluj. Camora: „Suntem proștii proștilor!”

„Nu trebuie să ne gândim la play-off. Trebuie să ne gândim doar cum să ieșim din zona retrogradării. Asta e cel mai important.

Suntem proștii proștilor, ăsta e adevărul. Am avut 1-0, ocazii clare de gol. O echipă ca CFR Cluj, cu experiența pe care o au jucătorii nu se poate să ia două goluri în câteva minute”, a spus Mario Camora.

Mario Camora: „Încercăm cu Pancu să facem o treabă bună”

Căpitanul celor de la CFR Cluj speră ca sosirea lui Daniel Pancu să revitalizeze jocul echipei, însă noul tehnician va avea nevoie de ajutorul fotbaliștilor.

„Încercăm cu Pancu să facem o treabă bună. Va avea nevoie de toată lumea și noi va trebui să muncim mult să ieșim de aceste situații.

Treaba mea e să încerc acum să lucrez mai mult, să îi ajut pe băieți să scoatem la capăt, că asta e obligația mea acum”, a spus Mario Camora, la finalul partidei pierdute contra lui Dinamo.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Botoșani 14 31 2 Rapid 14 31 3 U Craiova 14 28 4 Dinamo 15 27 5 FC Argeș 14 24 6 Oțelul 14 19 7 Farul 14 19 8 Unirea Slobozia 14 18 9 U Cluj 14 17 10 FCSB 14 16 11 UTA Arad 14 16 12 Petrolul 14 13 13 CFR Cluj 15 13 14 Csikszereda 14 13 15 Hermannstadt 14 10 16 Metaloglobus 14 7

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport