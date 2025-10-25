„Să ne fie rușine!”  Mario Camora, devastat după un nou eșec: „Dacă nu ne revenim, vom juca la 11 dimineața”

CFR CLUJ - FARUL 0-2. Mario Camora (38 de ani), veteranul formației clujene, nu și-a putut stăpâni emoțiile, la finalul partidei.

Căpitanul clujenilor a avut un discurs extrem de dur la finalul partidei. Acesta a descris situația dramatică a ardelenilor, 13 puncte în 14 etape, drept cea mai proastă de la venirea sa la CFR, în 2011.

CFR CLUJ - FARUL. Mario Camora: „Dacă nu ne revenim, la anul vom juca la 11 dimineața”

„Am luat două goluri ușoare, suntem o echipă care primește foarte multe goluri. Prima repriză nu a fost deloc bună... O înfrângere foarte grea pentru noi.

Noi, în prima repriză, nu am jucat nimic. Poți să pierzi, dar să pierzi cu atitudine. Dacă continuăm așa, ne vom lupta la retrogradare, asta e sigur. Trebuie să vorbim, a vorbit și Mister cu noi. Tot ce trebuia din partea lui s-a făcut.

Cum am mai spus, poți să pierzi, dar măcar să pierzi cu atitudine, că și lumea e lângă tine atunci. În cazul ăsta, suporterii au mare dreptate să fie supărați. Mie, personal, mi-e rușine, e cel mai greu moment pentru mine de când sunt la CFR” , a declarat Mario Camora, la Prima Sport.

Camora: „Să ne fie rușine tuturor!”

Liderul ardelenilor a continuat discursul pe un ton și mai dur:

„Suporterii nici nu vor să mai audă nimic. De vorbe lumea e sătulă. Noi nu avem o prestație bună, dar suporterii ne sunt alături, cum au fost și până acum. Au dreptate, scuzele nu ajung, trebuie să demonstrăm pe teren. Să ne fie rușine tuturor!

Iubesc acest club, sunt momente prin care n-am trecut niciodată și e normal să apară emoții. Va trebui să găsim o soluție, pentru că dacă vom continua așa, la anul vom juca la 11 dimineața. Nu știu ce să vă mai spun, e dezastruos ce se întâmplă”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport