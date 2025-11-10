Lautaro, răspuns pentru Chivu Replica atacantului după ce antrenorul român i-a transmis să zâmbească mai mult

Inter Milano - Lazio 2-0. Lautaro Martinez (28 de ani) a oferit un răspuns pentru Cristi Chivu, la finalul partidei, dar și pentru Christan Vieri, care i-a lăudat evoluțiile.

În plus, atacantul argentinian și-a arătat respectul pentru fanii prezenți pe „Meazza”

Inter s-a impus duminică pe teren propriu, iar formația lui Chivu a devenit lider în Serie A, după pasul greșit al rivalelor, din ultima etapă.

Inter Milano - Lazio 2-0 . Lautaro Martinez: „Când trebuie să zâmbesc, zâmbesc”

Marcator în minutul 3 al partidei cu Lazio, Lautaro a fost întrebat de reporter dacă sfatul lui Chivu l-a ajutat să marcheze apoi meci de meci:

„Tot la fel sunt, când trebuie să zâmbesc, zâmbesc. Nimic altceva, pur și simplu așa sunt...”, a transmis Lautaro pentru DAZN, potrivit fcinternews.it.

Apoi, atacantul i-a mulțumit lui „Bobo” Vieri, fostul jucător al „nerazzurrilor”, care a lăudat jocul lui Lautaro, pe care îl vede și golgheterul competiției.

„Mulțumesc. Întotdeauna spun că e foarte tare, un exemplu pentru ceea ce a făcut în Serie A și pentru Inter. Întotdeauna primesc cuvintele lui cu inima deschisă”, a răspuns Lautaro.

Lautaro Martinez, despre meci și sprijinul suporterilor

Schimbat în minutul 71 de Cristi Chivu, Lautaro a fost aplaudat la scenă deschisă pe „Giuseppe Meazza”, lucru care l-a emoționat pe argentinian.

„Am vrut să șutez pe poartă. E adevărat că am făcut un pas lung, dar important este că ne-a ajutat să obținem victoria.

Le mulțumesc tuturor oamenilor care vin pe stadion și ne susțin. Ne oferă sprijinul lor la fiecare meci, așa că sărbătoresc fiecare gol într-un mod special.

Cel mai frumos lucru la fotbal este marcarea golurilor și, deși este adevărat că victoria contează, este și mai minunat când cineva marchează și echipa câștigă. Când acești oameni îmi scandează numele, mi se face mereu pielea de găină. Așa mi s-a întâmplat încă de prima dată când am ajuns aici.

(...) Ne-au lipsit puțin fanii la început, dar acum că s-au întors, sunt omul în plus. Sunt un jucător în plus, se fac mereu auziți”, a mai spus Lautaro Martinez.

