„A intrat ca un buldozer” VIDEO. Accident sau rea-intenție? I-a rupt tibia cu un fault brutal: „Mai lăsați-ne, jucătorii noștri nu sunt murdari!”

Intrare dură în meciul Cruz Azul - Pumas 2-3, disputat în etapa #17 a turneului Apertura din campionatul Mexicului.

Adalberto Carrasquilla (26 de ani) i-a provocat o accidentare gravă portarului Kevin Mier (25 de ani). Și a stârnit furia conaționalilor acestuia!

Totul s-a petrecut în minutul 45 al meciului disputat în Ciudad de Mexico, într-un moment în care Cruz Azul conducea cu 2-1.

Intrare brutală în Cruz Azul - Pumas. I-a rupt tibia portarului!

În momentul în care Mier (Cruz Azul) se pregătea să degajeze, Carasquilla (Pumas) s-a aruncat cu piciorul drept în fața acestuia și i-a lovit tibia cu crampoanele, provocându-i o fractură care a fost confirmată ulterior de clubul golkeeperului.

Columbianul a fost înlocuit, în timp ce Carasquilla s-a ales doar cu un cartonaș galben și a terminat partida pe teren. Până la final, gazdele au rămas in inferioritate numerică, iar oaspeții au reușit să întoarcă scorul.

Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier. ¡Protejan a los jugadores! ⚠️ pic.twitter.com/Vh9p9jbxGu — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 9, 2025

Presa columbiană a scris că panamezul „a intrat ca un buldozer” asupra celui care a apărat de trei ori poarta naționalei Columbiei în preliminariile CM 2026. Conaționalii lui Mier se întreabă dacă a fost vorba doar de un accident sau a existat rea-intenție în spatele tacklingului.

Faza a fost comentată și de jurnaliștii mexicani. Aceștia consideră că fotbalistul din Panama ar fi trebuit să fie sancționat mai drastic.

„Un arbitru profesionist cu 2 decenii de experiență, precum Fernando «Kuro» Hernández, NU poate vedea acest lucru la VAR și să concluzioneze că este cartonaș galben. Este un CARTONAȘ ROȘU INCONTESTABIL… Intrare cu FORȚĂ EXCESIVĂ. Kevin Mier are o leziune gravă”, a scris Juan Guzman Gasso de la W Deportes, pe platforma X.

„Eliminați-l acum! Carrasquilla ar trebui pedepsit pentru un fault imprudent cu crampoanele ridicate, care a fost periculos și a avut intenția de a-l răni pe Kevin Mier. Protejați jucătorii!”, au notat cei de la Hablemos del Azul.

Efrain Juarez, antrenorul celor de la Pumas, și-a apărat elevul spunând că „așa e fotbalul, mai lăsați-ne în pace! Nu am văzut faza, dar jucătorii mei nu sunt murdari” .

Imagini cu urmele lăsate de intrarea lui Carasquilla asupra piciorului lui Mier au fost postate pe rețelele sociale.

No pinta bien. pic.twitter.com/KcYEI3H1lo — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) November 9, 2025

„Nu am vrut să-l scot din joc”

Carasquilla a părut afectat de cele întâmplate. La finalul partidei a afirmat că nu și-a dorit să-l rănească pe Mier.

„Vreau să-i prezint scuze lui Kevin pentru că intenția mea nu a fost să-l scot din joc. Am vrut doar să-l opresc, de aici și decizia arbitrului, pentru că el a fost cel care m-a lovit în cele din urmă.

Știu că joacă pentru naționala mea și nu a fost intenția mea să-l accidentez. Nu știu ce a pățit și sunt trist pentru asta”, a comentat panamezul.

🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/DPWMVeXk3e — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 9, 2025

Gravitatea fracturii va determina de cât timp va avea nevoie Mier pentru a reveni pe teren. În cel mai bun caz, dacă osul nu este deplasat, el ar putea reveni în 8-10 săptămâni, cu imobilizare și fizioterapie, scrie soyfutbol.com.

Cu toate acestea, dacă este vorba de o fractură compusă, durata recuperării ar putea ajunge la 4 sau 5 luni, mai ales dacă va fi necesară o intervenție chirurgicală.

