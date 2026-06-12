„Nu ne-a spus direct că pleacă” Matteo Duțu și Alex Musi, despre Kopic: „Dacă n-am prins Europa...”

Matteo Duțu (20 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani) au vorbit despre schimbările care s-au produs pe banca tehnică a lui Dinamo la finalul sezonului recent încheiat.

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Zeljko Kopic a părăsit-o pe Dinamo după doi ani și jumătate. Croatul a fost înlocuit de Nuno Campos pe banca „câinilor”.

Noul antrenor al echipei a semnat un contract valabil timp de două sezoane, până pe 30 iunie 2028.

Matteo Duțu, despre plecarea lui Kopic: „Se vorbea de mai mult timp despre asta”

Prezent, vineri, la vizita medicală a echipei, fundașul Matteo Duțu a vorbit despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo.

„Se vorbea de mai mult timp despre asta și te gândeai un pic că putea să plece, dar nu știam. Când am citit, dimineața, că e oficial, a fost un pic neașteptat.

Nu ne-a spus direct, oficial, că pleacă. Ne așteptam și noi, dar nu foarte tare”, a declarat Duțu, conform gsp.ro.

Cât despre Nuno Campos, noul antrenor al „câinilor”, Matteo Duțu a precizat: „Sigur ne poate ajuta, la ce experiență are și de unde vine. Noi vom încerca să ne descurcăm cât mai bine posibil pe teren”.

Obiectivul este clasarea pe locurile 1-3, trebuie să începem să lucrăm de pe-acum. Dacă se poate, o să vedem. O să fie greu, s-a văzut și sezonul trecut. Se poate întâmpla orice și în sezonul regulat și în play-off. O să fie un sezon greu, dar sigur vom face față. Matteo Duțu, fundaș Dinamo

Sosit în iarnă la Dinamo, Matteo Duțu a jucat 12 meciuri în stagiunea 2025/2026.

Alexandru Musi: „Cu siguranță și-a făcut treaba aici”

Alexandru Musi se aștepta ca Zeljko Kopic să plece de la Dinamo, după ce „câinii” au ratat calificarea în cupele europene.

„A fost neașteptat, dar până la urmă este alegerea dânsului. Eu zic că a făcut o treabă bună la Dinamo, a luat echipa de jos și a dus-o sus. Îi doresc numai bine și mult succes în continuare.

Nu știu dacă a fost un șoc. Pot spune că era oarecum așteptat, dacă n-am prins Europa... Dar cu siguranță și-a făcut treaba aici, nu avem ce să-i reproșăm”, a declarat Musi.

Știu spaniolă, cred că o să mă înțeleg cu Mister (n.r. Nuno Campos). Din ce am înțeles, știe și spaniolă. E bine, o să mă înțeleg cu el. Alexandru Musi, jucător Dinamo

39 de meciuri, 8 goluri și 5 pase decisive a reușit Alexandru Musi pentru Dinamo în sezonul recent încheiat.

Zeljko Kopic: „Există expresia asta în România: «Nu contează cum sosești, ci cum pleci»”

La plecarea din România, Zeljko Kopic a declarat:

„Știi ce e frumos? Când am venit pe aici, acum doi ani și jumătate, nu era nimeni. Doar Gabi Glăvan mă aștepta. Iar acum e plin de jurnaliști. Există expresia asta în România: Nu contează cum sosești, ci cum pleci.

Așa e viața în fotbal. Oamenii vin și pleacă. E important că am fost aici aici. În acest caz, parte dn familia Dinamo, cu muncă grea, cu emoții, dar mândru de ce am făcut. Și asta e tot. Pentru mine, povestea s-a încheiat.

Îi doresc tot ce e mai bun clubului Dinamo, să continue să crească, să ajungă la un alt nivel, să scrie istorie. Și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor.

Către toți românii, chiar nu-mi place să mă repet... Din partea mea, în ceea ce privește România, oamenii, tot ce am avut aici, a fost foarte frumos pentru mine.

Când am venit aici, toată lumea se întreba ce voi face, unde voi merge... Foarte, foarte puțini, un procent foarte mic de oameni credeau în succes, cu mine, în calitate de antrenor principal.

Dar aceea a fost decizia mea. Tot decizia mea este și acum, în viața profesională. Uneori trebuie să iei decizii grele, iar asta fost tot, nu a fost una ușoară.

Pentru mine a fost mai greu din punct de vedere emoțional, pentru că m-am simțit foarte legat de spiritul lui Dinamo, de familia Dinamo, dar, din punct de vedere profesional, sunt sigur că am făcut o alegere bună”, a declarat Kopic.

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