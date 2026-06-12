„Nu ne-a spus direct că pleacă” Matteo Duțu și Alex Musi, despre Kopic: „Dacă n-am prins Europa...” +50 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Nu ne-a spus direct că pleacă” Matteo Duțu și Alex Musi, despre Kopic: „Dacă n-am prins Europa...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 13:41
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 13:41
  • Matteo Duțu (20 de ani) și Alexandru Musi (21 de ani) au vorbit despre schimbările care s-au produs pe banca tehnică a lui Dinamo la finalul sezonului recent încheiat.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Zeljko Kopic a părăsit-o pe Dinamo după doi ani și jumătate. Croatul a fost înlocuit de Nuno Campos pe banca „câinilor”.

Noul antrenor al echipei a semnat un contract valabil timp de două sezoane, până pe 30 iunie 2028.

Dinamo a intrat în linie dreaptă 25 de jucători au efectuat viza medicală pentru noul sezon » Reacția fanilor: „18 sunt de Liga 2”
Citește și
Dinamo a intrat în linie dreaptă 25 de jucători au efectuat viza medicală pentru noul sezon » Reacția fanilor: „18 sunt de Liga 2”
Citește mai mult
Dinamo a intrat în linie dreaptă 25 de jucători au efectuat viza medicală pentru noul sezon » Reacția fanilor: „18 sunt de Liga 2”

Matteo Duțu, despre plecarea lui Kopic: „Se vorbea de mai mult timp despre asta”

Prezent, vineri, la vizita medicală a echipei, fundașul Matteo Duțu a vorbit despre plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo.

„Se vorbea de mai mult timp despre asta și te gândeai un pic că putea să plece, dar nu știam. Când am citit, dimineața, că e oficial, a fost un pic neașteptat.

Nu ne-a spus direct, oficial, că pleacă. Ne așteptam și noi, dar nu foarte tare”, a declarat Duțu, conform gsp.ro.

Cât despre Nuno Campos, noul antrenor al „câinilor”, Matteo Duțu a precizat: „Sigur ne poate ajuta, la ce experiență are și de unde vine. Noi vom încerca să ne descurcăm cât mai bine posibil pe teren”.

Obiectivul este clasarea pe locurile 1-3, trebuie să începem să lucrăm de pe-acum. Dacă se poate, o să vedem. O să fie greu, s-a văzut și sezonul trecut. Se poate întâmpla orice și în sezonul regulat și în play-off. O să fie un sezon greu, dar sigur vom face față. Matteo Duțu, fundaș Dinamo
  • Sosit în iarnă la Dinamo, Matteo Duțu a jucat 12 meciuri în stagiunea 2025/2026.
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Alexandru Musi: „Cu siguranță și-a făcut treaba aici”

Alexandru Musi se aștepta ca Zeljko Kopic să plece de la Dinamo, după ce „câinii” au ratat calificarea în cupele europene.

„A fost neașteptat, dar până la urmă este alegerea dânsului. Eu zic că a făcut o treabă bună la Dinamo, a luat echipa de jos și a dus-o sus. Îi doresc numai bine și mult succes în continuare.

Nu știu dacă a fost un șoc. Pot spune că era oarecum așteptat, dacă n-am prins Europa... Dar cu siguranță și-a făcut treaba aici, nu avem ce să-i reproșăm”, a declarat Musi.

Știu spaniolă, cred că o să mă înțeleg cu Mister (n.r. Nuno Campos). Din ce am înțeles, știe și spaniolă. E bine, o să mă înțeleg cu el. Alexandru Musi, jucător Dinamo
  • 39 de meciuri, 8 goluri și 5 pase decisive a reușit Alexandru Musi pentru Dinamo în sezonul recent încheiat.

Zeljko Kopic: „Există expresia asta în România: «Nu contează cum sosești, ci cum pleci»”

La plecarea din România, Zeljko Kopic a declarat:

„Știi ce e frumos? Când am venit pe aici, acum doi ani și jumătate, nu era nimeni. Doar Gabi Glăvan mă aștepta. Iar acum e plin de jurnaliști. Există expresia asta în România: Nu contează cum sosești, ci cum pleci.

Așa e viața în fotbal. Oamenii vin și pleacă. E important că am fost aici aici. În acest caz, parte dn familia Dinamo, cu muncă grea, cu emoții, dar mândru de ce am făcut. Și asta e tot. Pentru mine, povestea s-a încheiat.

Îi doresc tot ce e mai bun clubului Dinamo, să continue să crească, să ajungă la un alt nivel, să scrie istorie. Și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor.

Către toți românii, chiar nu-mi place să mă repet... Din partea mea, în ceea ce privește România, oamenii, tot ce am avut aici, a fost foarte frumos pentru mine.

Când am venit aici, toată lumea se întreba ce voi face, unde voi merge... Foarte, foarte puțini, un procent foarte mic de oameni credeau în succes, cu mine, în calitate de antrenor principal.

Dar aceea a fost decizia mea. Tot decizia mea este și acum, în viața profesională. Uneori trebuie să iei decizii grele, iar asta fost tot, nu a fost una ușoară.

Pentru mine a fost mai greu din punct de vedere emoțional, pentru că m-am simțit foarte legat de spiritul lui Dinamo, de familia Dinamo, dar, din punct de vedere profesional, sunt sigur că am făcut o alegere bună”, a declarat Kopic.

Citește și

„Nu am niciun regret” Căpitanul Japoniei și-a anunțat retragerea de la națională, cu două zile înainte de debutul la CM 2026!
Campionatul Mondial
13:05
„Nu am niciun regret” Căpitanul Japoniei și-a anunțat retragerea de la națională, cu două zile înainte de debutul la CM 2026!
Citește mai mult
„Nu am niciun regret” Căpitanul Japoniei și-a anunțat retragerea de la națională, cu două zile înainte de debutul la CM 2026!
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
dinamo bucuresti liga 1 zeljko kopic Alexandru Musi matteo dutu nuno campos
Știrile zilei din sport
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Campionatul Mondial
12.06
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Citește mai mult
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Superliga
12.06
Rapid e gata să renunțe la vedete 3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Citește mai mult
Rapid e gata să renunțe la vedete  3 jucători de bază ar putea pleca! Angelescu: „Am refuzat o ofertă pentru un al patrulea”
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Campionatul Mondial
12.06
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
Citește mai mult
Interzis în Canada la Mondial! Partey e în lotul Ghanei, dar nu poate juca în primul meci. Acuzațiile de viol apasă!
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Campionatul Mondial
12.06
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Citește mai mult
„Ești beat?” Șocul jucătorului german care era în vacanță când l-a sunat selecționerul să vină urgent la Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
Lukic, ce debut la Mondial! Atacantul lui U Cluj, golgheterul Ligii 1, a înscris primul gol pentru Bosnia la primul joc oficial. 1-0 cu Canada!
23:40
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
Incredibila salvare a Bosniei FOTO. Veteranul Kolasinac a respins din fața porții goale cu ajutorul transversalei!
22:37
De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
 De ce n-a ajuns Nsimba la Dinamo Obstacolul care a blocat transferul francezului care a mers la Craiova: „Așa a fost gândit jocul”
22:13
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
„Sigur va fi în finală” Favorita lui Gică Hagi pentru câștigarea CM 2026: „E preferata mea” » Cea mai frumoasă amintire de la un turneu final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Top stiri
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Campionatul Mondial
12.06
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
Citește mai mult
Kovacs la finala Mondialului? Agențiile de pariuri văd mai posibilă delegarea românului la ultimul act decât să fie Haaland, Messi sau Ronaldo golgheteri
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Superliga
12.06
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
Citește mai mult
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
12.06
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
B365
12.06
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede
Citește mai mult
Mesajul constructorului pentru bucureștenii din Doamna Ghica, mulți exasperați că nu sunt muncitori pe șantier, la șinele de tramvai. Explicațiile pentru ce se vede

Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 22 rapid 4 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
13.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share