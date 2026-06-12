Sousa, probleme la debut Petrolul se va reuni luni sub comanda noului tehnician, dar nu se va putea antrena pe „Ilie Oană” » Ce se întâmplă cu arena +9 foto
Beitar Ierusalim, stadionul „Ilie Oană”. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Sousa, probleme la debut Petrolul se va reuni luni sub comanda noului tehnician, dar nu se va putea antrena pe „Ilie Oană” » Ce se întâmplă cu arena

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 19:02
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 19:02
  • Lotul celor de la Petrolul Ploiești se va reuni luni pentru a începe pregătirea în vederea noului sezon.
  • Totuși, „lupii galbeni” nu vor avea acces la propriul stadion, care va găzdui din nou meciuri din preliminariile cupelor europene.
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Ricardo Sousa (47 de ani) a fost prezentat oficial în urmă cu câteva zile, însă reunirea sub comanda acestuia va fi dată peste cap de israelienii de la Beitar Ierusalim, care vor juca din nou la Ploiești meciurile europene de pe teren propriu.

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Beitar Ierusalim, din nou „acasă” la Ploiești

Concret, Petrolul nu se va putea pregăti pe „Ilie Oană”, întrucât la stadion au loc lucrări de mentenanță pentru ca acesta să fie pregătit să găzduiască meciurile de „acasă” ale celor de la Beitar Ierusalim, potrivit gsp.ro.

Același lucru s-a întâmplat și în urmă cu an, când israelienii au evoluat tot în Conference League.

Petrolul se confruntă cu mari probleme financiare, iar de la Beitar ar urma să încaseze aproximativ 1.000 de euro pe oră pentru închirierea arenei, mai susține sursa citată.

Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (8).jpg
Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (1).jpg Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (2).jpg Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (3).jpg Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (4).jpg Gazonul de pe Ilie Oană înainte de Petrolul - Hermannstadt (5).jpg
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Unde se va antrena echipa lui Sousa? Clubul ar avea trei opțiuni: la Pleașa, baza lui Daniel Chiriță, la Strejnic sau la Aricești.

Cât despre lot, toți jucătorii aflați la final de contract se vor despărți de echipă, iar cei noi ar urma să semneze pe salarii reduse.

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