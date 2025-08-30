De la EURO la Liga 3 Vladislav Blănuță , perla de milioane de euro a lui Adrian Mititelu, a ajuns să joace în anonimat » Ce a făcut în meciul cu Balș
Vladislav Blănuță, în tricoul echipei FCU Craiova (foto: Sport Pictures)
Liga 3

De la EURO la Liga 3 Vladislav Blănuță, perla de milioane de euro a lui Adrian Mititelu, a ajuns să joace în anonimat » Ce a făcut în meciul cu Balș

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 23:05
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 01:03
  • FCU Craiova a debutat în noul sezon de Liga 3 cu un rezultat de egalitate, 0-0, sâmbătă, pe teren propriu împotriva celor de la ACS Academica Balș.
  • Pentru formația din Bănie a jucat și atacantul Vladislav Blănuță, pe care Adrian Mititelu vrea să îl vândă cu milioane de euro.

Meciul dintre FCU Craiova și ACS Academica Balș, disputat în prima etapă din Liga 3, a avut o notă specială prin prezența lui Vladislav Blănuță în atacul fostei formației din Superliga.

FCU Craiova l-a aruncat pe Blănuță în Liga 3

Atacantul de 23 de ani care în această vară a evoluat cu naționala U21 a României la EURO 2025 din Slovacia a fost titularizat de antrenorul Dan Vasilică, dar nu a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor.

FCU Craiova a mizat pe mulți fotbaliști foarte tineri de doar 15, 17, 18, 19 și 20 de ani.

Situația lui Vladislav Blănuță a devenit una atipică, după ce FCU Craiova a retrogradat din Superliga, iar patronul Adrian Mititelu nu s-a mai înțeles cu U Cluj pentru prelungirea împrumutului.

1,8 milioane
de euro este cota de piață la care este evaluat Vladislav Blănuță, conform portalului de specialitate Transfermarkt

Adrian Mititelu nu se înțelege cu agentul lui Blănuță

Deși patronul Adrian Mititelu (57 de ani) a dezvăluit că a primit mai multe oferte pentru fotbalist în această vară, niciuna nu s-a concretizat. Motivul? Relația tensionată cu agentul jucătorului.

„Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț.

Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară. Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, vrea să primească cât primește clubul sau chiar mai mult.

A fost vorba de un împrumut cu o sumă importantă de transfer de la niște cluburi puternice, care puteau să se dezvolte foarte mult. El nu a vrut, a vrut să meargă în Rusia.

El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri, nu ne dau voie cei de la comunitatea europeană. Mi se pare corect, având în vedere crimele pe care le-au făcut rușii în lumea asta. Ei vor să meargă acolo unde să câștige ei foarte mult, iar clubul să câștige foarte puțin”, a declarat Mititelu pentru fanatik.ro.

Blănuță nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună. Adrian Mititelu, patron FCU Craiova
255.000 de euro
a plătit Adrian Mititelu pentru a-l transfera pe Vladislav Blănuță de la Pescara la FCU Craiova

Blănuță va juca în Liga 3. Va primi o lecție de viață

FCU Craiova nu a primit licența pentru a evolua în Liga 2 și a fost retrogradată automat în Liga 3, dar cu toate astea Adrian Mititelu preferă să-l țină blocat pe Blănuță.

„Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.

În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ”, a mai adăugat patronul oltenilor.

21 de goluri
și 7 pase decisive a reușit Vladislav Blănuță în 83 de meciuri jucate în Superliga, pentru FCU Craiova și U Cluj

FCU Craiova, în pragul excluderii: aproape 100 de puncte penalizare

FCU Craiova se confruntă cu probleme financiare majore, iar patronul Adrian Mititelu a solicitat deschiderea procedurii de concordat preventiv, încercând să evite falimentul și să redreseze clubul.

Datoriile acumulate către jucători, oficiali și alte cluburi au dus la o situație fără precedent: Comisia de Disciplină și Etică a FRF a aplicat oltenilor o depunctare uriașă, de 94 de puncte, ceea ce plasează echipa în pragul excluderii din competițiile organizate de FRF și AJF.

FCU Craiova a ales să conteste în instanță deciziile federale, în speranța de a câștiga timp și de a salva clubul de la colaps sportiv și financiar. „Nu o să fim excluși. Situația se va rezolva într-un fel sau altul!”, a declarat Adrian Mititelu pentru GOLAZO.ro.

Adrian Mititelu liga 3 fcu craiova Vladislav Blănuță
