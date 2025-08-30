E Budescu apt pentru Liga 2?  FOTO.  Fizicul veteranului de la CS Tunari a atras toate privirile la debutul său în noul sezon
E Budescu apt pentru Liga 2? FOTO. Fizicul veteranului de la CS Tunari a atras toate privirile la debutul său în noul sezon

Publicat: 30.08.2025, ora 23:25
Actualizat: 30.08.2025, ora 23:25
  • Constantin Budescu (36 de ani) a debutat cu gol la noua sa formație din Liga 2, CS Tunari.
  • Cu toate acestea, fostul jucător de la Astra și FCSB pare să nu se afle în cea mai bună formă din punct de vedere fizic.

Tunari s-a impus sâmbătă scor 2-1 în fața celor de la FC Voluntari, Budescu fiind cel care a marcat golul decisiv din lovitură de la 11 metri.

E Budescu apt fizic pentru Liga 2?

Veteranul celor de la CS Tunari a adus prima victorie pentru ilfoveni în acest sezon, însă forma sa fizică, cel puțin din punct de vedere al greutății, nu pare să fie cea așteptată de la un jucător care joacă la acest nivel.

Constantin Budescu în meciul cu FC Voluntari FOTO Sport Pictures Constantin Budescu în meciul cu FC Voluntari FOTO Sport Pictures
Constantin Budescu în meciul cu FC Voluntari FOTO Sport Pictures

În urmă cu trei săptămâni, înaintea de a semna, Florin Vlădilă, oficial al clubului din Tunari, transmitea că Budescu mai are nevoie de o perioadă de recuperare din punct de vedere fizic.

Budescu a evoluat ultima dată în februarie, în Liga 1, la Gloria Buzău, pentru care a disputat 24 de partide, a înscris cinci goluri și a oferit o pasă decisivă în sezonul precedent.

Cifrele lui Constantin Budescu:

  • Astra Giurgiu: 235 meciuri, 86 goluri, 82 pase decisive
  • FCSB: 48 meciuri, 15 goluri, 13 pase decisive
  • Petrolul: 35 meciuri, 9 goluri, 7 pase decisive
  • Farul: 29 meciuri, 8 goluri, 9 pase decisive
  • Al-Shabab: 24 meciuri, 8 goluri, 6 pase decisive
  • FC Buzău: 24 meciuri, 5 goluri, 1 pasă decisivă
  • Damac FC: 12 meciuri, 0 goluri, 4 pase decisive
  • Voluntari: 11 meciuri, 2 goluri, 1 pasă decisivă
  • DL Yifang: 4 meciuri, 0 goluri, 1 pasă decisivă
3
trofee a câștigat Constantin Budescu în cariera sa: titlul, Cupa și Supercupa României, toate cu Astra Giurgiu

