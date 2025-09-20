„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România

  • O inițiativă internațională denumită #GameOverIsrael solicită federațiilor naționale de fotbal să boicoteze Israelul.
  • Israelul este acuzat că a ucis sute de sportivi palestinieni în Gaza.
  • Campania este susținută de personalități precum Gary Lineker sau Eric Cantona, dar și de un fost antrenor din Liga 1.

Organizatorii cer federațiilor din Belgia, Anglia, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Scoția și Spania să refuze să joace împotriva cluburilor israeliene și să interzică prezența jucătorilor israelieni în competițiile lor.

Foștii fotbaliști cer boicotarea cluburilor de fotbal israeliene pentru „genocidul din Gaza”

Campania urmărește să exercite presiune asupra FIFA și UEFA pentru ca Israelul să fie, eventual, suspendat.

Conform zeteo.com, în ultimele 23 de luni, forțele israeliene ar fi ucis peste 64.000 de persoane, printre care se aflau aproximativ 800 de sportivi din Gaza, iar jumătate dintre aceștia erau fotbaliști.

Printre jucătorii uciși se numără și Sulemain Al-Obeid, supranumit „Pele al Palestinei”, și Mohammed Barakat, cunoscut ca „Legenda din Khan Younis”.

Fotbalul este jocul oamenilor și ar trebui să rămână accesibil tuturor. Faptul că putem permite ca persoanele implicate în acțiuni violente să pășească pe terenurile de joc este un motiv de rușine pentru federațiile de fotbal Ashish Prashar, managerul campaniei

Campania este susținută de personalități marcante din sport, precum Eric Cantona (fost jucător la Manchester United), Gary Lineker (fost jucător la Barcelona și Tottenham), și Walter Zenga, fost portar la Inter Milano și ulterior antrenor al echipelor FCSB și Dinamo.

Campania se inspiră din precedentul boicot internațional, făcut împotriva echipelor rusești după invazia Ucrainei în 2022, când federațiile de fotbal europene au exclus Rusia din competițiile internaționale.

La nivel internațional, inițiativa a primit sprijin din partea mai multor state și organizații.

Federațiile de Fotbal din Irlanda și Italia au solicitat UEFA și FIFA să adopte poziții ferme în această privință, în timp ce premierul Spaniei a cerut excluderea Israelului din competițiile sportive internaționale.

Mesajul „Federațiile de fotbal: Boicotați Israelul” a fost afișat pe un panou publicitar din Times Square, New York.

Panoul a inclus cuvântul „genocid”, pe care compania de panouri l-a aprobat după ce a analizat raportul Comisiei de Ancheta a Națiunilor Unite, care a concluzionat că Israelul a comis genocid în Gaza, conform reuters.com.

Oficialii israelieni au respins concluziile, iar ambasadorul Israelului la ONU a calificat raportul drept „scandalos” și „fals”.

Inițiativa a fost lansată marți, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială FIFA 2026, care va fi găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Contactată pentru comentarii, Federația de Fotbal din Israel a criticat inițiativa.

Când va considera grupul de ipocriți din spatele acestui apel patetic că este momentul să condamne masacrul din 7 octombrie, să ceară eliberarea ostaticilor israelieni care zac în tunelurile organizației teroriste naziste Hamas de doi ani în condiții inumane sau să își asume responsabilitatea pentru ceva care să nu semene cu un antisemitism dezgustător? Asociația de Fotbal din Israel, potrivit Reuters

În prezent, echipa națională a Israelului ocupă locul trei în Grupa I de calificare pentru Cupa Mondială, după Norvegia și Italia.

LocEchipaMeciuriPuncte
1Norvegia515
2Italia49
3Israel59
4Estonia53
5Moldova50

Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Un general rus decorat de Putin, care a făcut greșeli majore, a fost dat afară din armată
Walter Zenga Cupa Mondiala israel BOICOT palestina
