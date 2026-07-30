FK Auda - FCSB 4-1. Florin Tănase (31 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, a reacționat la după eșecul drastic suferit de echipa sa la returul din Letonia.

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Roș-albaștrii au fost eliminați după o dublă în care au încasat 7 goluri din partea unei formații mult mai slab cotate, însă decarul de la FCSB a recunoscut că adversarii au fost superiori joi seară.

FK Auda - FCSB 4-1 . Florin Tănase: „Nu meritam să mergem mai departe”

„Un meci dezastruos pe care l-am făcut în această seară. Pe fondul unui joc prost, ne-am creat ocazii, dar jocul nu cred că… Nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam, dar, cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm.

Se pare că, dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem ajunge unde am mai fost anul trecut și trebuie să îmbunătățim.

Cum am mai spus-o, dacă jocul era unul bun și ne cream ocazii și ratam, nu îmi făceam griji, dar nu ne-am creat ocazii”, a spus Florin Tănase la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Într-o altă declarație după meci, Tănase a tras un semnal de alarmă și în privința meciurilor din Liga 1, unde echipa ar putea avea probleme dacă va arăta ca în partida din Letonia.

„O seară neagră, un rezultat rușinos, dezastruos. Chiar dacă am avut ocazii, e clar că jocul nu este ceea ce trebuie, de asta nici nu reușim să marcăm. Am primit foarte multe goluri. Felicitări celor de la Auda, au meritat calificarea.

Cred că e cea mai mare umilință din carieră. E clar că lucrurile nu sunt în neregulă dacă ești eliminat în turul 2 preliminar din Conference. Și ratările astea vin pe fondul unui joc prost, neîncredere.

Dacă vom continua așa, vom avea probleme și în campionat. OK, sunt controverse legate de arbitraj, dar jocul nu-mi place, nu e ceea ce ne dorim. Putem să obținem rezultate proaste în continuare dacă nu ne vom reveni”, a mai spus Tănase, la Voyo.

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