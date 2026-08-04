De ce a fost Tănase rezervă Marius Baciu, luat prin surprindere la interviu: „Așa am gândit-o noi” +54 foto
Marius Baciu. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

De ce a fost Tănase rezervă Marius Baciu, luat prin surprindere la interviu: „Așa am gândit-o noi”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 00:54
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 11:18
  • FCSB - Farul 2-2. Marius Baciu (51 de ani) a fost luat prin surprindere la flash-interviu, la întrebarea despre schimbarea timpurie a lui Mihai Toma (19 ani) cu Florin Tănase.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tânărul jucător a fost înlocuit după doar 29 de minute cu Florin Tănase, iar tehnicianul de la FCSB a părut puțin derutat în momentul în care a trebuit să explice decizia.

„Ne facem rău cu mâna noastră” Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după egalul cu Farul + ce spune despre relația cu Baciu: „Cu ce l-am atacat?”
Citește și
„Ne facem rău cu mâna noastră” Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după egalul cu Farul + ce spune despre relația cu Baciu: „Cu ce l-am atacat?”
Citește mai mult
„Ne facem rău cu mâna noastră” Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după egalul cu Farul + ce spune despre relația cu Baciu: „Cu ce l-am atacat?”

FCSB - Farul 2-2. Marius Baciu: „Tănase a înțeles că va fi rezervă”

Întrebat ce s-a întâmplat cu Toma și dacă jucătorul ar fi acuzat dureri sau a avut alte probleme, Baciu a răspuns, la flash-interviul Prima Sport:

„Nu a acuzat absolut nimic. Așa am gândit-o noi, să-l lăsăm pe Tase pentru a doua repriză.

Dar, cum eram cu foarte mulți copii în teren, am zis că totuși Tase e un jucător cu experiență, ne doream să venim cu el în a doua repriză, dar am apelat mai repede la el.

(n.r. - Dar Tănase știa că e pregătit pentru a doua repriză, având în vedere că a fost surprins?) Tănase a înțeles că va fi pentru a doua repriză. Adică va fi rezervă. E un jucător care ne ajută foarte mult. A văzut asta de ieri, când am pregătit jocul.

Mulți se așteaptă să fie titulari. Așa am gândit-o noi, Tase e un jucător foarte important. Dar el n-a venit de la început în cantonament, n-a terminat cantonamentul, pentru că a avut o problemă și n-a jucat nici în ultimul meci cu Al-Jazira. Și am apelat la el, a jucat foarte multe minute [oficiale]”, a mai transmis Baciu.

L-am băgat pe Toma, m-am interesat, mi-a zis MM că a alergat 13 km, dintre care nu știu câți în sprint, și Neubert a zis că n-a văzut așa ceva. Am zis că poate avem un diamant, dar ce să facă? A alergat în spatele adversarilor, cu frică, nu poți să joci fotbal așa Gigi Becali, la Prima Sport
FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg
FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (54 imagini)

FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (1).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (2).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (4).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (5).jpeg FCSB - Farul, meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg
+54 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul egalizator marcat de Joao Paulo în FCSB - Farul 2-2

Citește și

TAXAT LA TV, „SALVAT” LA STADION  Ce făcea Marius Baciu în timp ce era criticat de Gigi Becali: „E ceva ce nu-mi place”
Superliga
00:09
TAXAT LA TV, „SALVAT” LA STADION Ce făcea Marius Baciu în timp ce era criticat de Gigi Becali: „E ceva ce nu-mi place”
Citește mai mult
TAXAT LA TV, „SALVAT” LA STADION  Ce făcea Marius Baciu în timp ce era criticat de Gigi Becali: „E ceva ce nu-mi place”
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Superliga
00:05
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Citește mai mult
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
Construcția pe care Bucureștiul a dărâmat-o acum 10 ani și n-a fost în stare să o facă la loc / Blocaj de ultimă oră / Tăcerea primăriei condusă de Ciprian Ciucu
farul constanta Marius Baciu Florin Tanase SCHIMBARE Mihai Toma fcsb
Știrile zilei din sport
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Superliga
00:05
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
Citește mai mult
Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Superliga
03.08
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
FCSB salvează un punct pe final! VIDEO+FOTO Meci spectaculos  cu 4 goluri pe „Arcul de Triumf”
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
03.08
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Campionate
03.08
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Citește mai mult
3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:13
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
Ferran Torres rupe tăcerea FOTO. Mesajul ascuns din spatele șepcii inspirate de sloganul lui Donald Trump: „A fost amuzant”
10:00
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cătălin Tolontan Nu clădiri pierdem, ci oameni
10:38
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
„Parcă avea ouă în ghete” Noul jucător de la FCSB, criticat aspru după remiza cu Farul: „E din alt film, abia se mișcă”
10:15
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
FCSB vrea să-l vândă pe Bîrligea Negocieri în secret pentru atacant: „Două oferte am avut. Să vedem dacă îl mai vor”. Ce sumă a cerut Becali
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Nationala
03.08
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
03.08
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
03.08
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
B365
03.08
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică
Citește mai mult
Se stinge lumina la Casa Mița Biciclista. De azi, clădirea de pe Biserica Amzei e fără iluminat arhitectural șin rămâne așa cât e stare de alertă energetică

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 18 rapid 11 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
03.08

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share