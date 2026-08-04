De ce a fost Tănase rezervă Marius Baciu, luat prin surprindere la interviu: „Așa am gândit-o noi”

FCSB - Farul 2-2. Marius Baciu (51 de ani) a fost luat prin surprindere la flash-interviu, la întrebarea despre schimbarea timpurie a lui Mihai Toma (19 ani) cu Florin Tănase.

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Tânărul jucător a fost înlocuit după doar 29 de minute cu Florin Tănase, iar tehnicianul de la FCSB a părut puțin derutat în momentul în care a trebuit să explice decizia.

FCSB - Farul 2-2 . Marius Baciu: „Tănase a înțeles că va fi rezervă”

Întrebat ce s-a întâmplat cu Toma și dacă jucătorul ar fi acuzat dureri sau a avut alte probleme, Baciu a răspuns, la flash-interviul Prima Sport:

„Nu a acuzat absolut nimic. Așa am gândit-o noi, să-l lăsăm pe Tase pentru a doua repriză.

Dar, cum eram cu foarte mulți copii în teren, am zis că totuși Tase e un jucător cu experiență, ne doream să venim cu el în a doua repriză, dar am apelat mai repede la el .

(n.r. - Dar Tănase știa că e pregătit pentru a doua repriză, având în vedere că a fost surprins?) Tănase a înțeles că va fi pentru a doua repriză. Adică va fi rezervă. E un jucător care ne ajută foarte mult. A văzut asta de ieri, când am pregătit jocul.

Mulți se așteaptă să fie titulari. Așa am gândit-o noi, Tase e un jucător foarte important. Dar el n-a venit de la început în cantonament, n-a terminat cantonamentul, pentru că a avut o problemă și n-a jucat nici în ultimul meci cu Al-Jazira. Și am apelat la el, a jucat foarte multe minute [oficiale]”, a mai transmis Baciu.

L-am băgat pe Toma, m-am interesat, mi-a zis MM că a alergat 13 km, dintre care nu știu câți în sprint, și Neubert a zis că n-a văzut așa ceva. Am zis că poate avem un diamant, dar ce să facă? A alergat în spatele adversarilor, cu frică, nu poți să joci fotbal așa Gigi Becali, la Prima Sport

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