TAXAT LA TV, „SALVAT” LA STADION  Ce făcea Marius Baciu în timp ce era criticat de Gigi Becali: „E ceva ce nu-mi place” +54 foto
Familia a venit pentru a-l încuraja pe Marius Baciu
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TAXAT LA TV, „SALVAT” LA STADION Ce făcea Marius Baciu în timp ce era criticat de Gigi Becali: „E ceva ce nu-mi place”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 00:09
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 09:27
  • Remiza dintre FCSB și Farul, 2-2 nu a adus liniște în tabăra roș-albaștrilor, ba chiar a agitat și mai mult apele.
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La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali l-a criticat public pe Marius Baciu, chiar dacă a exclus varianta unei schimbări pe banca tehnică.

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Gigi Becali: „În seara asta e ceva ce nu-mi place”

„Eu cred că e și o problemă de antrenor, dar nu se pune problema demiterii. E vorba de posesie, nu posesia aia de 70%, vreau între linii, în spate, ocazii de poartă.

Posesie la mijlocul terenului, să văd faze. D-asta cu fundașii centrali, portar, fundașii laterali nu-mi place.

Dar a calificat omul echipa în Europa, nu e vina lui că nu ne-am calificat cu Auda, a fost inuman, o minune, așa a trebuit să fie.

În seara asta însă e ceva ce nu-mi place. Cu echipele astea mici vreau să avem 4-5 goluri diferență”, a declarat finanțatorul FCSB la Prima Sport.

Familia a venit pentru a-l încuraja

În timp ce criticile patronului curgeau deja la televizor, Marius Baciu a ales să se îndepărteze pentru câteva momente de agitația din vestiar.

Antrenorul FCSB nu a rămas mult alături de jucători și a ieșit pe holurile stadionului “Arcul de Triumf”, unde era așteptat de cele mai importante persoane din viața sa.

Soția și fiica îl așteptau în apropierea vestiarelor, iar Baciu le-a îmbrățișat imediat când le-a văzut.

O imagine care a contrastat puternic cu tensiunea din jurul echipei și cu criticile venite din partea patronului. Mai ales că în ultimele zile s-a scris despre faptul că antrenorul ar fi pierdut și vestiarul.

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