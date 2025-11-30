Ratare incredibilă în Liga 1 FOTO: Jucătorul de la UTA Arad s-a făcut de râs în meciul cu Hermannstadt » S-a revanșat după 20 de minute

- Hermannstadt - UTA Arad. Marius Coman (29 de ani), atacantul oaspeților, a avut o ratare incredibilă în minutul 34 al meciului de la Sibiu.
Alomerovic, fundașul stânga al arădenilor, a centrat în careul advers, dar mingea a fost prinsă cu ușurință de Cătălin Căbuz, portarul lui Hermannstadt.
FOTO. Ratarea incredibilă a lui Marius Coman în Hermannstadt - UTA
Imediat după aceea, Căbuz a trimis mingea fundașului Florin Bejan, care se afla la marginea careului. Acesta a înaintat cu mingea la picior, dar a fost deposedat de Albu când încă se afla în propria jumătate de teren.
În cele din urmă, mingea a ajuns la Marius Coman, atacantul împrumutat de UTA de la Sepsi, care se afla în poziție regulamentară.
„Vârful” a înaintat spre poarta apărată de Cătălin Căbuz și, de la aproximativ 16 metri, a încercat să trimită mingea sub bară.
Coman a lovit greșit balonul, iar acesta a luat o traiectorie ciudată și a trecut mult peste poarta celor de la Hermannstadt.
Coman s-a revanșat în minutul 53, când a marcat cu o lovitură de cap, după o centrare foarte bună a lui Costache.
Hermannstadt - UTA Arad, echipele de start
- Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Karo, Fl. Bejan, L. Stancu - Oroian, D. Albu, A. Ivanov, Neguț - S. Buș, Chițu
- Rezerve: Pop, Muțiu - Căpușă, Stoica, Issah, Ciubotaru, Diogo, Biceanu, Mihart, Gîndilă, Jair, Gjorgjievski
- Antrenor: Marius Măldărășanu
- UTA Arad: Gorcea - M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, L. Mihai - Abdallah, A. Roman, V. Costache - M. Coman
- Rezerve: Iliev - Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Popescu, Sota, Odada, Van Durmen, Țăroi, Barbu
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Andrei Florin, AVAR: Orbuleţ Mircea
- Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)