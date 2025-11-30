Ratare incredibilă în Liga 1 FOTO: Jucătorul de la UTA Arad s-a făcut de râs în meciul cu Hermannstadt » S-a revanșat după 20 de minute

Hermannstadt - UTA Arad. Marius Coman (29 de ani), atacantul oaspeților, a avut o ratare incredibilă în minutul 34 al meciului de la Sibiu.

Alomerovic, fundașul stânga al arădenilor, a centrat în careul advers, dar mingea a fost prinsă cu ușurință de Cătălin Căbuz, portarul lui Hermannstadt.

Imediat după aceea, Căbuz a trimis mingea fundașului Florin Bejan, care se afla la marginea careului. Acesta a înaintat cu mingea la picior, dar a fost deposedat de Albu când încă se afla în propria jumătate de teren.

În cele din urmă, mingea a ajuns la Marius Coman, atacantul împrumutat de UTA de la Sepsi, care se afla în poziție regulamentară.

„Vârful” a înaintat spre poarta apărată de Cătălin Căbuz și, de la aproximativ 16 metri, a încercat să trimită mingea sub bară.

Coman a lovit greșit balonul, iar acesta a luat o traiectorie ciudată și a trecut mult peste poarta celor de la Hermannstadt.

Coman s-a revanșat în minutul 53, când a marcat cu o lovitură de cap, după o centrare foarte bună a lui Costache.

3 goluri a marcat Marius Coman în 11 partide disputate în acest sezon în tricoul echipei UTA Arad, în toate competițiile

Hermannstadt - UTA Arad, echipele de start

Hermannstadt : Căbuz - Antwi, Karo, Fl. Bejan, L. Stancu - Oroian, D. Albu, A. Ivanov, Neguț - S. Buș, Chițu

: Căbuz - Antwi, Karo, Fl. Bejan, L. Stancu - Oroian, D. Albu, A. Ivanov, Neguț - S. Buș, Chițu Rezerve : Pop, Muțiu - Căpușă, Stoica, Issah, Ciubotaru, Diogo, Biceanu, Mihart, Gîndilă, Jair, Gjorgjievski

: Pop, Muțiu - Căpușă, Stoica, Issah, Ciubotaru, Diogo, Biceanu, Mihart, Gîndilă, Jair, Gjorgjievski Antrenor : Marius Măldărășanu

: Marius Măldărășanu UTA Arad : Gorcea - M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, L. Mihai - Abdallah, A. Roman, V. Costache - M. Coman

: Gorcea - M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, L. Mihai - Abdallah, A. Roman, V. Costache - M. Coman Rezerve : Iliev - Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Popescu, Sota, Odada, Van Durmen, Țăroi, Barbu

: Iliev - Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Popescu, Sota, Odada, Van Durmen, Țăroi, Barbu Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Arbitru : Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți : Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR : Andrei Florin, AVAR : Orbuleţ Mircea

: Feșnic Horațiu Mircea, : Avram Valentin, Cerei Alexandru, : Andrei Florin, : Orbuleţ Mircea Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

