Ratare incredibilă în Liga 1  FOTO: Jucătorul de la UTA Arad s-a făcut de râs în meciul cu Hermannstadt » S-a revanșat după 20 de minute +12 foto
Ratarea lui Marius Coman. Foto: Captură Prima Sport 1
Superliga

Ratare incredibilă în Liga 1 FOTO: Jucătorul de la UTA Arad s-a făcut de râs în meciul cu Hermannstadt » S-a revanșat după 20 de minute

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 16:29
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 16:30
  • Hermannstadt - UTA Arad. Marius Coman (29 de ani), atacantul oaspeților, a avut o ratare incredibilă în minutul 34 al meciului de la Sibiu.

Alomerovic, fundașul stânga al arădenilor, a centrat în careul advers, dar mingea a fost prinsă cu ușurință de Cătălin Căbuz, portarul lui Hermannstadt.

Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia
Citește și
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia
Citește mai mult
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia

FOTO. Ratarea incredibilă a lui Marius Coman în Hermannstadt - UTA

Imediat după aceea, Căbuz a trimis mingea fundașului Florin Bejan, care se afla la marginea careului. Acesta a înaintat cu mingea la picior, dar a fost deposedat de Albu când încă se afla în propria jumătate de teren.

În cele din urmă, mingea a ajuns la Marius Coman, atacantul împrumutat de UTA de la Sepsi, care se afla în poziție regulamentară.

„Vârful” a înaintat spre poarta apărată de Cătălin Căbuz și, de la aproximativ 16 metri, a încercat să trimită mingea sub bară.

Coman a lovit greșit balonul, iar acesta a luat o traiectorie ciudată și a trecut mult peste poarta celor de la Hermannstadt.

Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1
Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1

Galerie foto (12 imagini)

Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1 Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1 Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1 Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1 Ratarea lui Marius Coman din meciul Hermannstadt - UTA Arad. Foto: Captură Prima Sport 1
+12 Foto
labels.photo-gallery

Coman s-a revanșat în minutul 53, când a marcat cu o lovitură de cap, după o centrare foarte bună a lui Costache.

3 goluri
a marcat Marius Coman în 11 partide disputate în acest sezon în tricoul echipei UTA Arad, în toate competițiile

Hermannstadt - UTA Arad, echipele de start

  • Hermannstadt: Căbuz - Antwi, Karo, Fl. Bejan, L. Stancu - Oroian, D. Albu, A. Ivanov, Neguț - S. Buș, Chițu
  • Rezerve: Pop, Muțiu - Căpușă, Stoica, Issah, Ciubotaru, Diogo, Biceanu, Mihart, Gîndilă, Jair, Gjorgjievski
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • UTA Arad: Gorcea - M. Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, L. Mihai - Abdallah, A. Roman, V. Costache - M. Coman
  • Rezerve: Iliev - Iacob, Benga, Stolnik, Padula, Popescu, Sota, Odada, Van Durmen, Țăroi, Barbu
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea, Asistenți: Avram Valentin, Cerei Alexandru, VAR: Andrei Florin, AVAR: Orbuleţ Mircea
  • Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

Citește și

Pleacă de la Inter? Portarul lui Chivu ar putea părăsi Italia, după ce a fost implicat într-un accident mortal » Echipa aflată pe urmele sale
Campionate
15:57
Pleacă de la Inter? Portarul lui Chivu ar putea părăsi Italia, după ce a fost implicat într-un accident mortal » Echipa aflată pe urmele sale
Citește mai mult
Pleacă de la Inter? Portarul lui Chivu ar putea părăsi Italia, după ce a fost implicat într-un accident mortal » Echipa aflată pe urmele sale
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia
Nationala
15:21
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia
Citește mai mult
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
liga 1 uta arad hermannstadt marius coman ratare
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Superliga
09:36
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Citește mai mult
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!”
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Campionate
09:54
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Citește mai mult
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra „centralului”
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Stranieri
11:03
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Citește mai mult
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”
14:10
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura”
14:55
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul”
13:35
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Stranieri
30.11
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Citește mai mult
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Superliga
30.11
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
Citește mai mult
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!”
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
Superliga
30.11
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
Citește mai mult
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Diverse
30.11
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR
Citește mai mult
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 41 rapid 9 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
01.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share