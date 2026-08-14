Corbu, pe val în Ungaria Românul a fost decisiv pentru calificarea lui Ferencvaros în play-off-ul Europa League, după reușita din tur

Marius Corbu (24 de ani), mijlocașul român al lui Ferencvaros, a fost decisiv în calificarea vicecampioanei Ungariei în play-off-ul Europa League.

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Golul său din prima manșă cu Gornik Zabrze a făcut, în cele din urmă, diferența în „dubla” încheiată cu scorul general de 2-1 pentru formația din Budapesta.

Corbu l a fost decisiv pentru calificarea lui Ferencvaros, după reușita din tur

Ferencvaros câștigase turul de pe teren propriu cu 1-0, iar Corbu a înscris unicul gol al partidei în minutul 65.

În returul disputat joi în Polonia, cele două echipe au remizat, scor 1-1, astfel că avantajul obținut de Ferencvaros în primul meci s-a dovedit decisiv pentru calificare.

Mijlocașul român a fost titular și integralist și în manșa secundă cu Gornik Zabrze, însă de această dată nu a contribuit decisiv la rezultat.

Gornik a deschis scorul în minutul 45, prin Urbanski, din penalty, iar Ferencvaros a egalat după pauză, în urma autogolului lui Michal Sacek.

FOTO. Golul marcat de Marius Corbu în turul meciului cu Gornik Zabrze

Ferencvaros continuă astfel parcursul în Europa League și va întâlni Trabzonspor în play-off, ultima rundă înaintea fazei ligii.

Corbu a ajuns la Ferencvaros în ianuarie 2026, pentru 1,5 milioane de euro, și a devenit rapid o soluție importantă pentru formația maghiară

Cifrele lui Marius Corbu:

Puskas Akademia : 129 meciuri, 12 goluri, 13 pase decisive

: 129 meciuri, 12 goluri, 13 pase decisive APOEL Nicosia : 54 meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive

: 54 meciuri, 7 goluri, 7 pase decisive Ferencvaros : 22 meciuri, 3 goluri

: 22 meciuri, 3 goluri Aqvital FC Csakvar : 3 meciuri, un gol, o pasă decisivă

: 3 meciuri, un gol, o pasă decisivă Csikszereda: 3 meciuri

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