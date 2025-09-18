Lăcătuș îl înțeapă pe Becali Fostul jucător, după ce Olaru a amenințat că se lasă de fotbal: „Nu e rău să transmită un mesaj patronului” +31 foto
Lăcătuș îl înțeapă pe Becali Fostul jucător, după ce Olaru a amenințat că se lasă de fotbal: „Nu e rău să transmită un mesaj patronului"

18.09.2025, ora 11:12
18.09.2025, ora 11:13
  • Marius Lăcătuș (61 de ani), fostul antrenor de la FCSB, i-a dat dreptate lui Darius Olaru (27 de ani), după ce jucătorul a fost nemulțumit de poziția pe care a folosit la meciul cu Csikszereda.
  • Anterior, Gigi Becali (67 de ani) declarase că Olaru i-a spus că se lasă de fotbal dacă va mai fi obligat să joace pe acea poziție.

La partida dintre Csikszereda și FCSB, scor 1-1, Darius Olaru a fost folosit titular, fiind înlocuit la pauză.

Marius Lăcătuș îi dă dreptate lui Darius Olaru: „Nu e rău ca un jucător să transmită un mesaj”

Marius Lăcătuș este de părere că e benefic ca jucătorii să își dea cu părerea despre poziția pe care sunt folosiți, dar consideră că Darius Olaru a exagerat atunci când ar fi spus că se lasă de fotbal.

„Nu e rău ca un jucător să transmită un mesaj antrenorului, patronului sau conducerii. Locul unde el se simte cel mai bine și locul în care poate da randamentul cel mai bun.

Atât timp cât tu la 2-3 meciuri ieși și vorbești despre randamentul lui x, y, z că nu-ți place și că nu va mai fi folosit acolo și nu va mai juca dincolo, sigur că atunci ne putem aștepta și ca jucătorul să-și dea cu părerea și să spună:

«Dacă mă bagi aici și joc sub nivelul pe care l-am demonstrat până acum poți să te iei de mine. Dar mă bagi unde îmi place și unde mă simt eu confortabil» . Nu cred că e un lucru rău că și-a dat cu părerea vizavi de poziția pe care el vrea să o joace la echipă”, a declarat Marius Lăcătuș, conform digisport.ro.

La supărare mai scapi și câte o perlă. Rezultatele din campionat nu sunt bune, atmosfera care s-a creat în jurul echipei, cu suporterii, cu patronatul nu este una foarte bună și atunci la supărare mai poți scăpa câte o mică perlă. Marius Lăcătuș

Gigi Becali: „Mi-a zis că se lasă de fotbal”

Căpitanul de la FCSB s-a plâns conducerii cu privire la faptul că a fost folosit în flancul stâng, posturile sale preferate fiind număr 10 sau inter. Finanțatorul FCSB a dezvăluit că Olaru ar fi spus că se lasă de fotbal, dacă va mai fi folosit în bandă.

„Joacă 11 pe teren, eu dau salariu și eu stăpânesc aici. Cam toți sunt nemulțumiți că nu joacă. Nu dau exemplu, spun doar atât, nemulțumire că nu joacă. Ba că nu joacă, ba că vrea să arate important, ba că…

De ce? S-au săturat, au bani mulți oamenii, nu au griji. Ei au luat banii pe bună dreptate, dar sunt oameni care dacă fac niște bani… Olaru așa a zis: «Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!».

Nu pot să îi zic, îl iubesc pe Olaru. N-am vrut să îi zic până acum, dar îi spun de acuma. El e pe post cu Tănase. Sunt amândoi valoroși, am zis să joace amândoi cu un închizător”, a declarat Gigi Becali, pentru fanatik.ro.

