„Am avut pulsul ridicat" Replica lui Marius Măldărășanu după ce a fost înjurat de fanii giuleșteni
Marius Măldărășanu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Am avut pulsul ridicat" Replica lui Marius Măldărășanu după ce a fost înjurat de fanii giuleșteni

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 00:04
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 00:04
  • Rapid - Hermannstadt 1-2. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul sibienilor, a vorbit despre revenirea de senzație reușită.
  • Fost jucător la Rapid, tehnicianul a fost înjurat în Giulești.

Elevii lui Costel Gâlcă au deschis scorul prin golul marcat de Dobre ('59), însă Buș ('78) și Chițu ('90+3) au întors scorul în favoarea celor de la FC Hermannstadt.

Rapid - Hermannstadt 1-2. Marius Măldărășanu: „Un meci nebun. Am avut pulsul ridicat pe final”

„În ultimele minute cred că aveam pulsul foarte ridicat. Un meci nebun, dar cred că meritam aceste trei puncte datorită atitudinii și jocului din prima repriză: multe ocazii, am stat foarte bine în teren, nu le-am dat posibilitatea să ajungă în propriul nostru careu.

Am ratat câteva mingi clare. În a doua repriză am luat gol, dar băieții au crezut până la capăt. Le-am spus că nu se vor întoarce momentele în care noi am ratat foarte mult, le-am spus că șansa se va întoarce dacă noi jucăm. Dacă nu jucăm, nu avem cum să câștigăm.

Iată că, pe fondul unei dominări a Rapidului, până la urmă am reușit să marcăm și să controlăm acest meci”, a declarat Măldărășanu, la Prima Sport.

Tehnicianul a vorbit și despre reacțiile fanilor giuleșteni, care l-au criticat pentru că a încurcat echipa pe care a reprezentat-o ca fotbalist, dar nu a obținut rezultate la fel de bune împotriva altor adversari din campionat.

E normal să te mai înjure, că m-au înjurat ca fotbalist, dar ca antrenor al adversarei? Am jucat cu toți, i-am încurcat și pe Dinamo, și pe Petrolul. Cu Rapid am jucat 10 ani, dar acum e munca mea. Sunt frustrări, îi înțeleg. Ăsta e fotbalul Marius Măldărășanu

De asemenea, tehnicianul celor de la Hermannstadt a explicat care sunt diferențele pe care le simte între Rapidul lui Costel Gâlcă și cel de sezonul trecut, condus de Marius Șumudică.

„Sunt bine, le doresc multă baftă, sunt sigur că anul acesta se vor califica în cupele europene. Pentru că au un lot consistent, un antrenor echilibrat.

Poate asta le-a lipsit anul trecut. Nu vreau să fac comparație între Gâlcă și Șumudică, dar anul trecut Rapidul a fost foarte ușor taxat din exterior și cred că Gâlcă poate aduce echilibru acestui club”.

Golul lui Buș din meciul Rapid - Hermannstadt 1-2. Foto: Captură, Prima Sport
Golul lui Buș din meciul Rapid - Hermannstadt 1-2. Foto: Captură, Prima Sport

Întrebat dacă are încredere că va obține un rezultat bun în următorul meci, cu FC Argeș, pe 26 septembrie, Măldărășanu a spus:

„Toate (n.r. - adversarele) sunt dificile. Nu am câștigat nici cu Metaloglobus, îi respect, dar fiind nou-promovată... E un fotbal nebun, echipele mari au pierdut puncte, de-aia sunt echipele mici acolo sus.

Ne-a trebuit o victorie de moral împotriva unei echipe bune”.

Rapid - Hermannstadt 1-2. Golul spectaculos înscris de Sergiu Buș

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share