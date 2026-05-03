- Marius Marin (27 de ani) se desparte de Pisa, retrogradată în Serie B, dar transferul la FC Sevilla nu mai este atât de sigur.
- Ce îi îngrijorează pe conducătorii clubului andaluz. De ce mai depinde mutarea mijlocașului pe „Sanchez-Pizjuan”.
Odată cu retrogradarea Pisei în Serie B, după numai un sezon în elita Italiei, plecarea lui Marius Marin din Toscana a devenit certă.
La final de contract cu nerazzurrii, „închizătorul” părăsește după opt ani „Arena Garibaldi”.
Directorul sportiv de la Sevilla a fost la Pisa să rezolve transferul lui Marin
Transferul mijlocașului la FC Sevilla era dat ca sigur, de la 1 iulie. Numai că situația sa și a grupării spaniole amână oficializarea mutării.
Clubul andaluz chiar l-a vrut pe „tricolorul” în vârstă de 27 de ani, directorul sportiv Antonio Cordon a fost în Italia pentru a pune toate lucrurile la punct.
Dar starea jucătorului îngrijorează acum Sevilla, susține cotidianul local Estadio Deportivo.
Accidentarea lui Marin la genunchi îngrijorează Sevilla
Pe 15 martie, Marin s-a accidentat în minutul 11 al meciului Pisa - Cagliari 3-1 și verdictul medicilor a fost afecțiune la ligamentul colateral intern al genunchiului stâng.
Numai că, antrenorul Pisei, Oscar Hiljemark, susținea atunci că „nu este o accidentare gravă, ar putea reveni împotriva lui Torino". Partidă programată pe 5 aprilie.
Numai că mijlocașul nu s-a refăcut așa cum estima tehnicianul și, de atunci, nu a mai jucat deloc.
Acesta este motivul îngrijorării Sevillei: de ce întârzie recuperarea lui Marin?
Cade transferul lui Marin dacă retrogradează Sevilla?
Și mai e un lucru important, care nu depinde de jucător, ci de clubul iberic.
Roș-albii, locul 18 în LaLiga, sub linia roșie, riscă să retrogradeze, ceea ce ar putea răsturna planurile inițiale.
Dacă echipa pică în Segunda, este posibil ca directorul sportiv Cordon, cel care s-a ocupat de transfer, să fie și el demis, ceea ce ar putea face ca tranzacția să fie chiar anulată. Deși Marin e liber de contract. Gratis!