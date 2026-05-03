Marius Marin se va despărți oficial de Pisa pe 30 iunie, la sfârșitul contractului. Foto: Imago
alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 13:18
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 13:18
  • Marius Marin (27 de ani) se desparte de Pisa, retrogradată în Serie B, dar transferul la FC Sevilla nu mai este atât de sigur. 
  • Ce îi îngrijorează pe conducătorii clubului andaluz. De ce mai depinde mutarea mijlocașului pe „Sanchez-Pizjuan”.

Odată cu retrogradarea Pisei în Serie B, după numai un sezon în elita Italiei, plecarea lui Marius Marin din Toscana a devenit certă.

La final de contract cu nerazzurrii, „închizătorul” părăsește după opt ani „Arena Garibaldi”.

a jucat Marius Marin în acest sezon cu Pisa în Serie A (1.287 de minute)

Directorul sportiv de la Sevilla a fost la Pisa să rezolve transferul lui Marin

Transferul mijlocașului la FC Sevilla era dat ca sigur, de la 1 iulie. Numai că situația sa și a grupării spaniole amână oficializarea mutării.

Clubul andaluz chiar l-a vrut pe „tricolorul” în vârstă de 27 de ani, directorul sportiv Antonio Cordon a fost în Italia pentru a pune toate lucrurile la punct.

Dar starea jucătorului îngrijorează acum Sevilla, susține cotidianul local Estadio Deportivo.

3 milioane de euro
valorează Marius Marin (Transfermarkt), cea mai mare cotă a carierei

Accidentarea lui Marin la genunchi îngrijorează Sevilla

Pe 15 martie, Marin s-a accidentat în minutul 11 al meciului Pisa - Cagliari 3-1 și verdictul medicilor a fost afecțiune la ligamentul colateral intern al genunchiului stâng.

Pe 15 martie, Marin s-a accidentat în minutul 11 al meciului Pisa - Cagliari 3-1 și verdictul medicilor a fost afecțiune la ligamentul colateral intern al genunchiului stâng.

Accidentarea lui Marius Marin în Pisa - Cagliari 3-1 / foto: capturi video X/Adrián Soria
Numai că mijlocașul nu s-a refăcut așa cum estima tehnicianul și, de atunci, nu a mai jucat deloc.

Acesta este motivul îngrijorării Sevillei: de ce întârzie recuperarea lui Marin?

Cade transferul lui Marin dacă retrogradează Sevilla?

Și mai e un lucru important, care nu depinde de jucător, ci de clubul iberic.

Roș-albii, locul 18 în LaLiga, sub linia roșie, riscă să retrogradeze, ceea ce ar putea răsturna planurile inițiale.

Stadionul Sevillei, „Ramon Sanchez-Pizjuan". Foto: Imago

Dacă echipa pică în Segunda, este posibil ca directorul sportiv Cordon, cel care s-a ocupat de transfer, să fie și el demis, ceea ce ar putea face ca tranzacția să fie chiar anulată. Deși Marin e liber de contract. Gratis!

