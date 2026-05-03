Marius Marin (27 de ani) se desparte de Pisa, retrogradată în Serie B, dar transferul la FC Sevilla nu mai este atât de sigur.

Ce îi îngrijorează pe conducătorii clubului andaluz. De ce mai depinde mutarea mijlocașului pe „Sanchez-Pizjuan”.

Odată cu retrogradarea Pisei în Serie B, după numai un sezon în elita Italiei, plecarea lui Marius Marin din Toscana a devenit certă.

La final de contract cu nerazzurrii, „închizătorul” părăsește după opt ani „Arena Garibaldi”.

23 de meciuri a jucat Marius Marin în acest sezon cu Pisa în Serie A (1.287 de minute)

Directorul sportiv de la Sevilla a fost la Pisa să rezolve transferul lui Marin

Transferul mijlocașului la FC Sevilla era dat ca sigur, de la 1 iulie. Numai că situația sa și a grupării spaniole amână oficializarea mutării.

Clubul andaluz chiar l-a vrut pe „tricolorul” în vârstă de 27 de ani, directorul sportiv Antonio Cordon a fost în Italia pentru a pune toate lucrurile la punct.

Dar starea jucătorului îngrijorează acum Sevilla, susține cotidianul local Estadio Deportivo.

3 milioane de euro valorează Marius Marin (Transfermarkt), cea mai mare cotă a carierei

Accidentarea lui Marin la genunchi îngrijorează Sevilla

Pe 15 martie, Marin s-a accidentat în minutul 11 al meciului Pisa - Cagliari 3-1 și verdictul medicilor a fost afecțiune la ligamentul colateral intern al genunchiului stâng.

Numai că antrenorul Pisei, Oscar Hiljemark, susținea atunci că „nu este o accidentare gravă, ar putea reveni împotriva lui Torino". Partidă programată pe 5 aprilie.

Numai că mijlocașul nu s-a refăcut așa cum estima tehnicianul și, de atunci, nu a mai jucat deloc.

Acesta este motivul îngrijorării Sevillei: de ce întârzie recuperarea lui Marin?

Cade transferul lui Marin dacă retrogradează Sevilla?

Și mai e un lucru important, care nu depinde de jucător, ci de clubul iberic.

Roș-albii, locul 18 în LaLiga, sub linia roșie, riscă să retrogradeze, ceea ce ar putea răsturna planurile inițiale.

Stadionul Sevillei, „Ramon Sanchez-Pizjuan”. Foto: Imago

Dacă echipa pică în Segunda, este posibil ca directorul sportiv Cordon, cel care s-a ocupat de transfer, să fie și el demis, ceea ce ar putea face ca tranzacția să fie chiar anulată. Deși Marin e liber de contract. Gratis!

