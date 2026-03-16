Marius Marin ratează barajul?! Italienii dezvăluie ce are mijlocașul Pisei. Jocul cu Turcia, pericol iminent
Genunchiul lui Marius Marin, după ce doctorul Pisei i-a pus un bandaj elastic. N-a avut efect Foto: Imago
Marius Marin ratează barajul?! Italienii dezvăluie ce are mijlocașul Pisei. Jocul cu Turcia, pericol iminent

alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 21:31
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 21:32
  • Marius Marin, accidentat în duminică, în meciul Pisa - Cagliari (3-1), va pierde play-off-ul naționalei, susțin italienii, după ce au aflat ce afecțiune a suferit mijlocașul în vârstă de 27 de ani la genunchi. 

O problemă pentru echipa națională chiar înainte ca Mircea Lucescu să anunțe lotul definitiv cu care va înfrunta barajul CM 2026.

„O accidentare foarte gravă”  Mihai Stoica, detalii despre Graovac și Chiricheș: „Ruptură în zona tendonului”
Citește și
„O accidentare foarte gravă” Mihai Stoica, detalii despre Graovac și Chiricheș: „Ruptură în zona tendonului”
Citește mai mult
„O accidentare foarte gravă”  Mihai Stoica, detalii despre Graovac și Chiricheș: „Ruptură în zona tendonului”

E pericol iminent să piardă un titular pentru 26 martie, în semifinala play-off-ului împotriva Turciei, la Istanbul.

Un jucător important într-un loc important: cel care protejează apărarea.

Marius Marin, accidentat la genunchi: a continuat 5 minute cu bandaj. Prea mare durerea

Duminică, Marius Marin s-a accidentat după numai 11 minute la Pisa - Cagliari (3-1). Acuza dureri pe partea interioară a genunchiului stâng.

La marginea terenului, doctorul formației toscane i-a fixat genunchiul într-un bandaj elastic și mijlocașul defensiv a încercat să continue.

După cinci minute, acesta le-a făcut semn antrenorului Oscar Hiljemark și celor din stafful medical că durerile sunt prea mari. Nu mai putea juca.

A fost înlocuit în minutul 16. Mai multe întrebări: ce accidentare a suferit Marin, cât de gravă este și cât va lipsi?

Marin are ligamentele colaterale afectate?! „Nu va putea juca în play-off-ul României”

Site-ul Sestaporta.news, cu știri despre Pisa, preluat și de Tuttomercatoweb, a anunțat de ce se teme clubul nerazzurro.

Primul diagnostic: o posibilă leziune a ligamentelor colaterale, a cărei gravitate va fi stabilită după un examen medical detaliat. 

Concluzia Sestaporta.news e negativă pentru Lucescu. Marin nu va putea evolua în barajul naționalei.

Directorul Sevillei urma să vină la Pisa pentru transferul lui Marin

A doua parte a discuției legată de această accidentare nu mai influențează naționala.

Directorul sportiv de la FC Sevilla, Antonio Cordon, era așteptat la Pisa pentru a finaliza viitorul transfer al lui Marin.

Aproape sigur, mijlocașul se va muta gratis la vară în Andaluzia.

Citește și

România, două amicale în iunie „Tricolorii”,  față în față cu vedeta celor de la PSG
Nationala
12:52
România, două amicale în iunie „Tricolorii”, față în față cu vedeta celor de la PSG
Citește mai mult
România, două amicale în iunie „Tricolorii”,  față în față cu vedeta celor de la PSG
Veste proastă pentru Lucescu Alarmă înaintea barajului cu Turcia: un stranier care urma să fie în lot a suferit o accidentare gravă și e out
Nationala
12:54
Veste proastă pentru Lucescu Alarmă înaintea barajului cu Turcia: un stranier care urma să fie în lot a suferit o accidentare gravă și e out
Citește mai mult
Veste proastă pentru Lucescu Alarmă înaintea barajului cu Turcia: un stranier care urma să fie în lot a suferit o accidentare gravă și e out

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

