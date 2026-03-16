Marius Marin, accidentat în duminică, în meciul Pisa - Cagliari (3-1), va pierde play-off-ul naționalei, susțin italienii, după ce au aflat ce afecțiune a suferit mijlocașul în vârstă de 27 de ani la genunchi.

O problemă pentru echipa națională chiar înainte ca Mircea Lucescu să anunțe lotul definitiv cu care va înfrunta barajul CM 2026.

E pericol iminent să piardă un titular pentru 26 martie, în semifinala play-off-ului împotriva Turciei, la Istanbul.

Un jucător important într-un loc important: cel care protejează apărarea.

Marius Marin, accidentat la genunchi: a continuat 5 minute cu bandaj. Prea mare durerea

Duminică, Marius Marin s-a accidentat după numai 11 minute la Pisa - Cagliari (3-1). Acuza dureri pe partea interioară a genunchiului stâng.

La marginea terenului, doctorul formației toscane i-a fixat genunchiul într-un bandaj elastic și mijlocașul defensiv a încercat să continue.

După cinci minute, acesta le-a făcut semn antrenorului Oscar Hiljemark și celor din stafful medical că durerile sunt prea mari. Nu mai putea juca.

A fost înlocuit în minutul 16. Mai multe întrebări: ce accidentare a suferit Marin, cât de gravă este și cât va lipsi?

Marin are ligamentele colaterale afectate?! „Nu va putea juca în play-off -ul României”

Site-ul Sestaporta.news, cu știri despre Pisa, preluat și de Tuttomercatoweb, a anunțat de ce se teme clubul nerazzurro.

Primul diagnostic: o posibilă leziune a ligamentelor colaterale , a cărei gravitate va fi stabilită după un examen medical detaliat.

Concluzia Sestaporta.news e negativă pentru Lucescu. Marin nu va putea evolua în barajul naționalei.

Directorul Sevillei urma să vină la Pisa pentru transferul lui Marin

A doua parte a discuției legată de această accidentare nu mai influențează naționala.

Directorul sportiv de la FC Sevilla, Antonio Cordon, era așteptat la Pisa pentru a finaliza viitorul transfer al lui Marin.

Aproape sigur, mijlocașul se va muta gratis la vară în Andaluzia.

Citește și

