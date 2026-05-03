„Când s-a trezit era dimineață" Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!"
„Când s-a trezit era dimineață" Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!"

alt-text Publicat: 03.05.2026, ora 13:33
alt-text Actualizat: 03.05.2026, ora 13:33
  • Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ironiile făcute de Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, la adresa formației patronate de Valeriu Iftime (65 de ani).

Gigi Becali susține că Valeriu Iftime i-ar fi spus că l-a ales pe Marius Croitoru ca antrenor pentru că îi respectă ordinele.

Mai apoi, patronul campioanei și-a continuat ironiile și a spus că FC Botoșani a devenit „FCSI”, acronim de la „Faci Ce Spune Iftime”, după modelul FCSB - „Faci Ce Spune Becali”.

Marius Croitoru, replică pentru Gigi Becali: „Nici dumnealui nu crede ce spune”

Ulterior, Becali a declarat că n-ar avea emoții dacă ar întâlni FC Botoșani în semifinala barajului pentru calificarea în Conference League și că FCSB ar învinge-o cu „200-0”.

În cadrul conferinței de după meciul cu Farul, scor 1-1, Marius Croitoru i-a dat replica lui Gigi Becali.

„Domnul Becali a luat campionatul înainte de Paște... Cred că de multe ori nici dumnealui nu crede ce spune. Înainte zicea că Botoșani retrogradează, că FCSB ia campionatul.

Domnul Becali spune că își dorește, dar unele lucruri sunt total neadevărate. Cred că nici dumnealui nu crede ce spune, părerea mea!

Dar nu-i rău să vezi un scor de 200-0. Probabil, când s-a trezit era dimineață”, a declarat Marius Croitoru, conform digisport.ro.

Hai să vă spun una tare de tot, să râdeți. L-am întrebat pe Iftime: «Băi, dar cum l-ai ales pe Croitoru?». El zice «Domnule Becali, acum sunt și eu FCSI». Bine, mă, dar știi tu fotbal să faci? Așa i-am zis. Gigi Becali, patron FCSB

Cât despre remiza obținută sâmbătă de FC Botoșani, Marius Croitoru a precizat:

„Până la urmă, pe noi ne ajută foarte mult acest punct, pentru că rămânem în cursa pentru pentru locul 8. Și, până la urmă, ăsta este obiectivul nostru, al vestiarului, să jucăm cel puțin un meci de baraj cu FCSB, la București”.

Marius Croitoru a fost numit antrenorul celor de la FC Botoșani în luna martie a acestui an, în locul lui Leo Grozavu.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB736
8UTA Arad632*
9FC Botoșani732
10Csikszereda730*
11Oțelul Galați729
12Farul Constanța725*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia620*
16Metaloglobus București712
*beneficiază de rotunjire

