Primit cu flori în Golf VIDEO. Prima reacție a lui Șumudică, după ce a semnat cu noua sa echipă: „Mereu v-am spus asta”
Marius Șumudică/ FOTO: Instagram @alakhdoud
Primit cu flori în Golf VIDEO. Prima reacție a lui Șumudică, după ce a semnat cu noua sa echipă: „Mereu v-am spus asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 05.01.2026, ora 21:59

Șumudică a confirmat faptul că a semnat un contract valabil pe 6 luni, iar principalul său obiectiv este să salveze echipa de la retrogradare.

„Pot mai mult de atât" Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România 
„Pot mai mult de atât" Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România
„Pot mai mult de atât” Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România 

Prima reacție a lui Marius Șumudică după ce a semnat cu Al-Okhdood

În acest moment, Al-Okhdood ocupă locul 17, cu 5 puncte acumulate după 12 meciuri, cu trei puncte mai puțin decât Al-Shabab, de pe 15, ultima poziție care asigură prezența în următoarea ediție a campionatului.

„Am semnat pe 6 luni, cu opțiune de încă un an dacă reușesc să salvez echipa de la retrogradare. Știu că este o provocare, dar am venit aici pentru că eu cred în mine și mai ales cred în staff-ul meu.

Nu ar fi pentru prima dată când reușim lucruri pe care alții le cred imposibile pe plan fotbalistic.

Împreună cu jucătorii și cu fanii, care sunt absolut fantastici, putem face lucruri importante aici, în Liga Stelelor

V-am spus mereu că am oferte interesante, mult peste nivelul Superligii, iar Șumudică se ține de cuvânt întotdeauna. Să ajungi să antrenezi aici e greu, dar mai ales onorant.

Nu are rost să discutăm despre un campionat unde, pe lângă marea vedetă Cristiano Ronaldo, mai sunt zeci de superstaruri, ne-ar lua ore în șir numai să-i punem pe hârtie.

Este ceva fantastic să joci împotriva acestor superfotbaliști de zeci de milioane de euro, darămite să-i mai și antrenezi.

Le mulțumesc celor de la Al-Okhdood că mi-au acordat încredere și o să facem tot posibilul să ne atingem obiectivele. Mi-am propus să vorbesc foarte puțin și să las faptele să vorbească, pe teren, în locul meu.

O să tragem linie la final și o să vedem ce a făcut Șumudică într-unul dintre cele mai tari campionate din ultimii ani din fotbalul mondial”, a declarat Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică, întâmpinat cu flori la aeroport

La aterizarea în Arabia Saudită, fostul tehnician al celor de la Rapid a fost întâmpinat de oficialii noului său club. Acesta a primit flori și o eșarfă cu însemnele clubului.

Marius Șumudică va colabora la Al-Okhdood cu antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabriel Mărgărit și Sener Gencturk.

Din staff vor mai face parte fiul său, ca analist video, preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul de portari Cornel Cernea.

10,7 milioane de euro
este valoarea lotului lui Al-Okhdood, conform transfermarkt.com, cel mai scump jucător fiind Khaled Narey (cotat la două milioane de euro), urmat de Gokhan Gul (1,5 milioane) și Christian Bassogog (un milion)

Debutul lui Marius Șumudică pe banca celor de la Al-Okhdood se anunță unul infernal.Acesta este programat pe 10 ianuarie la duelul cu Al-Ahli, una dintre cele mai tari formații din Arabia Saudită.

În runda trecută, echipa pregătită de neamțul Matthias Jaissle (37 de ani) a trecut de echipa lui Cristiano Ronaldo, Al Nassr, scor 3-2, și i-a administrat acesteia prima înfrângere din campionat în această stagiune.

Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă
Superliga
19:54
Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă
Portar cu Liga Campionilor în CV Mutare surpriză la Rapid! Fostul portar al lui Real Madrid ar fi dorit de Gâlcă
„Pot mai mult de atât" Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România 
Stranieri
19:45
„Pot mai mult de atât" Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România
„Pot mai mult de atât” Florin Niță trage tare pentru a-și găsi echipă » Ce a zis despre o revenire în România 

Marius Sumudica al okhdood
