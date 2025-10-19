„Aș putea lucra cu el” Marius Șumudică, dispus să meargă la FCSB: „Sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea”

Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.

FCSB trece printr-o perioadă neagră pe plan intern. Campioana României ocupă locul 12, cu 13 puncte după 13 etape.

După ultima pățanie a roș-albaștrilor, înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus, scor 1-2, fanii au cerut demisia cuplului de antrenori Charalambous - Pintilii.

Marius Șumudică: „Am o relație specială cu Gigi Becali”

Cu câteva zile înainte de meciul de la Clinceni, Marius Șumudică a acordat un interviu în care a fost întrebat despre posibilitatea de a antrena FCSB.

Fostul antrenor al Rapidului a dezvăluit că știe secretul unei colaborări de succes cu patronul roș-albaștrilor.

„Aș putea să lucrez cu Gigi Becali. La FCSB am avut șansa de trei, patru ori să mă duc. O dată, mi-l aduc aminte pe Gigi care a deschis geamul și a spus, când a plecat de la Palat: «99,9 la sută, Șumudică-i antrenor!».

Deci... Am o relație specială cu Gigi Becali”, a afirmat Șumudică, potrivit gsp.ro

Ulterior, Șumudică și-a continuat discursul:

„E greu să lucrez cu Gigi Becali fiindcă ar însemna să mă cert cu el și nu mă simt în largul meu. Este echipa unde cred că mi-ar fi foarte, foarte greu. Și din cauza suporterilor voi fi contestat.

Ați văzut și la ultimul meci pe care l-am jucat contra lor, când m-au făcut clovn. Dar sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea. La ceea ce înseamnă viitorul meu în fotbal.

Am avut de pierdut datorită sentimentelor mele față de Rapid, dar nu mă pot schimba.

Cu Gigi aș putea lucra! Dacă era un alt personaj, altcineva, care făcea lucrurile astea și nu-l cunoșteam, nu puteam . Dar cu Gigi, că-l cunosc, știu cum să-l iau și aș putea să lucrez! Asta nu înseamnă că vreau să mă duc la FCSB. În momentul ăsta, nu-mi doresc”, a concluzionat Șumudică.

Gigi Becali: „Pintilii mi-a zis asta”

Patronul celor de la FCSB a vorbit despre o posibilă demitere a lui Elias Charalambous, după înfrângerea cu Metaloglobus.

„Pe cine să iau? Să schimbi antrenorul, așa, în plină campanie europeană, e ușor.

În primul rând, Pintilii a venit la mine după ultima înfrângere, (n.r. 0-2, cu Young Boys, în Europa League) și mi-a și spus: «Nea Gigi poate e mai bine să plecăm noi, să vină alt antrenor» .

Du-te mă de aici, unde să pleci? Vezi-ți de treaba ta! Eu vorbesc cu Pintilii mai rar, cu Meme vorbesc în fiecare zi. Meme mi-a zis că dom'le, așa se face antrenamentul, n-a văzut în viața lui”, a spus Becali la Digi Sport

