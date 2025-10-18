I-au cerut demisia lui Charalambous  VIDEO Fanii FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec +75 foto
Elias Charalambous. Foto: Iosif Popescu
I-au cerut demisia lui Charalambous VIDEO Fanii FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec

Publicat: 18.10.2025, ora 23:01
Actualizat: 19.10.2025, ora 09:04
  • Metaloglobus-FCSB 2-1. Fanii campioanei României i-au cerut demisia lui Elias Charalambous (45 de ani) la finalul partidei.

Echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în Liga 1 chiar în fața campioanei României.

Golurile gazdelor au fost marcate de Ubbink (49) și Huiban (55-penalty), în timp ce pentru FCSB a marcat Florin Tănase (34), tot din penalty.

Metaloglobus-FCSB 2-1. Fanii i-au cerut demisia lui Charalambous

FCSB a ajuns la a șasea înfrângere în actuala ediție de campionat și e la 15 puncte de lider, iar fanii roș-albaștrilor nu au mai putut rezista umilințelor.

După fluierul final al partidei de pe stadionul din Clinceni, suporterii de la FCSB au cerut demisia antrenorului Elias Charalambous, fiind foarte nemulțumiți de înfrângerea rușinoasă cu ultima clasată.

Și atacantul Denis Alibec a fost luat la țintă, acesta fiind înjurat de suporteri.

  • Elias Charalambous a venit pe banca celor de la FCSB în 2023, iar de atunci tehnicianul cipriot a câștigat 2 titluri de campion cu echipa roș-albastră, în 2024 și 2025.
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (12).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (12).jpg

Reacția lui Gigi Becali: „Suporterii au dreptate”

Imediat după încheierea partidei, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre scandările de la final:

„Ce zic suporterii... au dreptate, nu ma contrazic cu ei. Să-și dea demisia toată echipa, să luăm alți jucători să jucăm”, a precizat Gigi Becali la Digi Sport Special.

  • Pentru FCSB urmează meciul cu Bologna de joi, de la ora 19:45, în cadrul rundei 3 din grupa principală din Europa League

Metaloglobus - FCSB 2-1, victorie istorică pentru gazde

În minutul 32, Irimia l-a tras de tricou pe Daniel Bîrligea în careu, iar FCSB a beneficiat de un penalty. De această dată, decizia lui Robert Avram a fost una corectă.

Două minute mai târziu, Florin Tănase l-a învins pe Gavrilaș și a deschis scorul în partida de la Clinceni.

Repriza secundă a început perfect pentru echipa antrenată de Mihai Teja. În minutul 49, Abbey a centrat în centrul careului advers iar Ubbink a înscris după un șut perfect lângă bară.

Câteva minute mai târziu, Alhassan a atins mingea cu mâna în careu, iar Robert Avram a dictat penalty pentru Metaloglobus. Huiban a transformat lovitura de la 11 metri după un șut pe centrul porții și, astfel, gazdele au trecut în avantaj.

VIDEO Fanii lui FCSB au aprins torțe în peluza de la Clinceni

