Marius Șumudică (55 de ani), fost antrenor la Rapid și Al Okhdood cel mai recent, consideră că jocul FCSB-ului nu s-a îmbunătățit după instalarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) pe banca tehnică.

Fostul antrenor al Rapidului a spus înainte de meciul cu Oțelul că roș-albaștrii arătau mai bine în trecut, chiar și în perioada în care patronul Gigi Becali (67 de ani) era intens criticat pentru implicarea sa în viața echipei.

Șumudică critică jocul FCSB-ului din mandatul lui Rădoi: „Cum vă explicați lucrul acesta?”

FCSB trece printr-un moment delicat. Formația a fost învinsă în etapa precedentă de FC Botoșani, scor 2-3. În actuala ediție a play-out-ului, FCSB a mai înregistrat un egal cu Metaloglobus (0-0) și o victorie cu UTA Arad (1-0).

„Să ajungi să ai un singur șut pe poartă pe la Botoșani, care erau o echipă ce schimbă antrenorul. Hai să punem în antiteză și să facem o comparație.

Uite cum arată Botoșaniul cu Marius Croitoru, care vine cam în aceeași perioadă cu Rădoi, și uită-te cum arată FCSB. Nu putem compara Rădoi cu Croitoru.

Cu tot respectul, Rădoi este un antrenor care a antrenat și în străinătate, și la echipa națională a României, dar uită-te la modul de exprimare.

FCSB nu putea să arate așa în play-off niciodată. Bîrligea este o mare pierdere pentru ei. Thiam nu este vârf, din punctul meu de vedere. Nici Miculescu nu este atacant”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică a insistat asupra ideii că echipa arăta la fel ca în perioada în care Gigi Becali era mult mai implicat în deciziile de la club:

„Lumea l-a blamat (n.r. - pe Gigi Becali), și sunt de acord, pentru că nu este normal ce făcea înainte, cu toate că este jucăria lui, banii lui, face ce vrea el.

Dar cum e posibil ca FCSB, cu un antrenor titrat, cum este Rădoi, joacă cum joacă, iar înainte, când ne luam toți de Gigi Becali, FCSB arăta altfel ca joc. Cum vă explicați lucrul acesta?”.

Antrenorul, care a câștigat titlul în România cu Astra Giurgiu, consideră echipa are totuși șanse foarte mari să ajungă la barajul pentru Conference League.

FCSB, cu siguranță, mai ales că n-au licențe echipele din play-out, va juca un baraj cu Farul sau FC Botoșani. Nu va fi ușor, dar atunci redevine un meci ca de play-off, un meci pe care FCSB știe să-l joace, cum va ști să joace și cu locul 3 sau 4 din play-off. Totuși, dacă una dintre CFR sau Rapid va întâlni FCSB în baraj, nu te gândi că va fi o echipă blazată. Va fi un meci de care pe care, iar ei știu să joace astfel de meciuri Marius Șumudică

