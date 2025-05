U CRAIOVA - RAPID 1-2. Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul oaspeților, a avut o reacție furibundă la adresa acționarului minoritar al giuleștenilor, Victor Angelescu.

Imediat după finalul partidei din Bănie, Victor Angelescu a declarat că Marius Șumudică va rămâne antrenorul Rapidului, doar în cazul în care giuleștenii ajung în cupele europene.

Întrebat despre declarațiile acționarului minorar, antrenorul Rapidului a răbufnit la adresa oficialului.

U CRAIOVA - RAPID. Marius Șumudică: „Angelescu se contrazice singur”

„Domnul Angelescu se contrazice singur. El spunea că dacă echipa joacă bine și pierde în minutul 94 cu un ghinion, Marius Șumudică rămâne la Rapid.

Astăzi, nu știu dacă trebuia să mai demonstrez, încă o dată, că echipa, din punct de vedere tactic, a fost superioară, a stat foarte bine în teren. Nu stau acum să mă leg de rămânerea mea la Rapid.

Nu am avut nicio discuție cu domnul Angelescu și nici nu voi avea. Eu mă bucur că domnul Șucu, care este patronul lui Genoa a fost în cabină, a venit alături de băieți i-a încurajat și la hotel. Eu nu stau să vorbesc despre acționari, nu este problema mea. Eu sunt antrenor și atâta tot.

Cred că am 10 zile de când nu am vorbit cu Victor Angelescu.

După jocul de la Sibiu noi nu am mai avut nicio convorbire. Eu nu o să mă ploconesc să sun patronii. Eu cred că aveam nevoie de acționari să fie lângă echipă, iar astăzi unul dintre ei a fost lângă echipă și vreau să-i mulțumesc.

Cred că șansele mele să rămân la Rapid sunt infime din ce îmi aud urechile. Șumudică nu poate fi clătită, nu poate fi întors așa cum vor unii”, a spus Marius Șumudică la Prima Sport.

Angelescu: „Poate n-a auzit ce am declarat”

Angelescu a intervenit din nou la Digi Sport după ce a văzut declarațiile tehnicianului.

„Poate n-a văzut ce am declarat, pentru că eu nu m-am contrazis. M-ați întrebat și am spus că are clauza prin care i se prelungește contractul.

Eu n-am spus că pleacă. Am spus că, dacă vom fi mulțumiți de ce vedem, vom lua decizia și vedem ce se întâmplă mai departe. Dacă îndeplinește obiectivul, n-ar mai fi nimic de discutat.

Nu vreau să comentez. Vom avea o discuție când se întoarce. Sunt declarații pe care le-a dat la cald. Nu vreau să intru în polemică, rezolvăm intern”, a spus Angelescu.

Marius Șumudică, despre victoria cu Universitatea Craiova

Marius Șumudică a tras câteva concluzii și despre meci și i-a dedicat victoria secundului său, Cristi Petre, care a fost aproape de tragedite după derby-ul cu FCSB.

„În sfârșit ne bucurăm și noi, și realizăm mai mult decât am realizat în play-off-urile anterioare. E important că acești băieți se ridică de jos, știu să sufere, iar astăzi este victoria lor.

Țin să-i dedic această victorie lui Petre (n.r. Cristi), care a suferit un infarct după meciul cu FCSB. Țin să-i transmit felicitări și să-i mulțumesc domnului Udroiu că a salvat un om, asta înseamă mult.

Este victoria acestor jucători minunați și a fanilor, care au venit aproape de noi și care mereu am crezut și cred în spritul Rapidului.” a mai spus Marius Șumudică.

VIDEO cu gafa lui Popescu din Universitatea Craiova - Rapid 1-2

Citește și