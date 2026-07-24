De ce a jucat Sivis cu Petrolul Andrei Nicolescu explică decizia jucătorului de a se expune riscului accidentării, deși avea înțelegere cu noua echipă +10 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

De ce a jucat Sivis cu Petrolul Andrei Nicolescu explică decizia jucătorului de a se expune riscului accidentării, deși avea înțelegere cu noua echipă

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 18:51
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 18:52
  • Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a explicat decizia lui Maxime Sivis (28 de ani) de a juca în prima etapă din Liga 1, deși avea deja o înțelegere cu Orenburg.
  • Fundașul francez a fost prezentat oficial, vineri, la noua sa echipă.
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Sivis va evolua acum în prima ligă a Rusiei, iar „câinii” s-au ales cu 700.000 de euro, pe care oficialul clubului o consideră corectă pentru valoarea fotbalistului.

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Andrei Nicolescu, despre Sivis: „Supercaracter”

Într-o discuție legată de suma pentru care Jovo Lukic ar putea pleca de la U Cluj, Nicolescu a făcut o paralelă cu suma încasată de Dinamo pentru Sivis:

„Până la urmă, contează cine face oferta. Adică există oameni care apreciază o valoare. Și noi am primit o ofertă de 700.000 de euro pe Sivis. 

Am considerat că e corectă față de valoarea lui și asta e. Până la urmă, asta e cel mai important”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

Întrebat de comentatorul Bogdan Cosmescu de ce a evoluat Sivis contra Petrolului, în prima etapă din Liga 1, în condițiile în care avea deja înțelegere cu noul club, președintele „alb-roșiilor” a transmis:

„Ne-am asumat și noi, și el, în primul rând. El era încă sub contract cu noi. Era subiect al vizitei medicale (n.r. - la noul club).

El și-a asumat asta. Și-a dorit să plece cu o victorie de la Dinamo. Asta și-a dorit. Adică supercaracter, trebuie să recunosc.

Noi am avut discuția asta cu vreo trei zile înainte. Și știam chestia asta. Chiar dacă urma să plece luni... Așa era hotărât”, a explicat Nicolescu.

FOTO. Prezentarea oficială a lui Maxime Sivis la Orenburg

Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg
Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg

Galerie foto (10 imagini)

Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg Maxime Sivis a fost prezentat la FC Orenburg. Foto: Captură Instagram / @fcorenburg
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Orenburg a terminat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă din Rusia, cu 29 de puncte, și va debuta duminică în noul sezon, contra celor de la Rostov.

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