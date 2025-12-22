Maroc, debut cu dreptul VIDEO. Victorie cu emoții pentru gazda Cupei Africii pe Națiuni

Maroc a debutat cu victoria la Cupa Africii pe Națiuni.

Țara gazdă și principala favorită la câștigarea competiției a învins Insulele Comore, scor 2-0.

Confruntarea dintre Maroc și Insulele Comore, din grupa A, a deschis noua ediție a Cupei Africii pe Națiuni.

Maroc, victorie la debut în Cupa Africii pe Națiuni

Peste 60.000 de spectatori au luat cu asalt stadionul „Prince Moulay Abdellah” pentru a-și împinge favoriții spre victorie.

Maroc a avut șansa de a prelua conducerea încă din minutul 11, când jucătorul celor de la Real Madrid și una din vedetele naționalei, Brahim Diaz, a scos o lovitură de la 11 metri.

Fără Achraf Hakimi, En-Nesyri sau Hakim Ziyech în echipa de start, cel care și-a asumat execuția a fost Soufiane Rahimi, atacantul celor de la Al-Ain.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a șutat pe centru, însă Yannick Pandor, portarul Insulelor Comore a lăsat un picior salvator în spate și a făcut ca tabela să rămână intactă .

Principala favorită la câștigarea competiției a continuat să atace în valuri, iar în cele din urmă a reușit să marcheze.

Diaz a deschis scorul în minutul 55, după o pasă decisivă semnată de Noussair Mazraoui, fundașul lateral al celor de la Manchester United.

Ulterior, Ayoub El Kabbi, atacantul lui Olympiacos, a risipit toate emoțiile celor prezenți în tribune cu reușita sa din minutul 76.

1976 este anul în care Marco a cucerit singura Cupă a Africii pe Națiuni

Pentru Maroc urmează o confruntare cu Mali, în timp ce Insulele Comore vor întâlni Zambia.

Rezumat VIDEO. Maroc - Insulele Comore 2-0

