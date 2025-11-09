VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. O situație neobișnuită a avut loc în timpul meciului disputat pe stadionul din Clinceni.

La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica dacă acesta se afla în ofsaid în momentul în care a primit mingea.

CFR a deschis scorul după o acțiune în care Matei Ilie a trimis mingea către Cordea, iar fostul jucător de la FCSB a preluat pe lângă Șerbănică și l-a învins pe Gurău cu un șut la colțul scurt.

Unirea Slobozia - CFR. Golul lui Cordea, validat fără VAR

În momentul în care Matei Ilie a trimis mingea peste apărarea adversă, Cordea se afla mai aproape decât Șerbănică de poarta celor de la Slobozia, însă s-a hotărât că acesta a fost ținut în joc de Andrei Dorobanțu.

Faza a fost verificată în camera VAR, însă, din cauza limitărilor tehnice de la Clinceni, Iulian Dima și Stelian Slabu nu au putut trasa liniile de ofsaid.

„Centralul” i-a chemat pe cei doi căpitani, Antoche și Camora, și le-a comunicat faptul că, în lipsa imaginilor necesare în camera VAR, decizia din teren rămâne valabilă , conform surselor GOLAZO.ro.

La meci au asistat aproximativ 350 de suporteri, iar fanii celor de la Unirea au scandat „Hoții!” după validarea golului.

Situația de la Clinceni, care se confruntă frecvent cu astfel de limitări tehnice, nu este singulară în Liga 1. Probleme similare există și la arenele din Botoșani și Galați.

Brigada de arbitraj:

Arbitru: Moldoveanu Cristian. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport