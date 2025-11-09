VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!” +21 foto
Moldoveanu Cristian, înconjurat de jucătorii de la CFR Cluj și Unirea Slobozia. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 17:15
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 17:19
  • Unirea Slobozia - CFR Cluj 0-1. O situație neobișnuită a avut loc în timpul meciului disputat pe stadionul din Clinceni.
  • La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica dacă acesta se afla în ofsaid în momentul în care a primit mingea.

CFR a deschis scorul după o acțiune în care Matei Ilie a trimis mingea către Cordea, iar fostul jucător de la FCSB a preluat pe lângă Șerbănică și l-a învins pe Gurău cu un șut la colțul scurt.

Unirea Slobozia - CFR. Golul lui Cordea, validat fără VAR

În momentul în care Matei Ilie a trimis mingea peste apărarea adversă, Cordea se afla mai aproape decât Șerbănică de poarta celor de la Slobozia, însă s-a hotărât că acesta a fost ținut în joc de Andrei Dorobanțu.

Faza a fost verificată în camera VAR, însă, din cauza limitărilor tehnice de la Clinceni, Iulian Dima și Stelian Slabu nu au putut trasa liniile de ofsaid.

Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport
Golul marcat de Andrei Cordea în partida Unirea Slobozia - CFR Cluj. Foto: Captură, Prima Sport

„Centralul” i-a chemat pe cei doi căpitani, Antoche și Camora, și le-a comunicat faptul că, în lipsa imaginilor necesare în camera VAR, decizia din teren rămâne valabilă, conform surselor GOLAZO.ro.

La meci au asistat aproximativ 350 de suporteri, iar fanii celor de la Unirea au scandat „Hoții!” după validarea golului.

Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Unirea Slobozia - CFR Cluj (meci). Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Situația de la Clinceni, care se confruntă frecvent cu astfel de limitări tehnice, nu este singulară în Liga 1. Probleme similare există și la arenele din Botoșani și Galați.

Brigada de arbitraj:

  • Arbitru: Moldoveanu Cristian. Asistenți: Bucsi Imre-Laszlo și Necula Mihăiță. Arbitru VAR: Dima Iulian. Arbitru AVAR: Slabu Stelian

CFR Cluj arbitraj Unirea Slobozia var andrei cordea
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share