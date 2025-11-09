Noi detalii despre Ionuț Radu Ce se întâmplă cu portarul român înainte de meciul cu Barcelona

Ionuț Radu (27 de ani) a fost inclus de tehnicianul Claudio Giraldez (37 de ani) în lotul de 24 de jucători convocați pentru partida Celta Vigo - FC Barcelona.

Ionuț Radu s-a accidentat la mâna dreaptă și nu a putut juca echipa în Europa League, dar încearcă să revină contra Bosniei, la confruntarea decisivă din 15 noiembrie.

Meciul se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmis în direct de Prima Sport 3 și Digi Sport 2.

Portarul român a participat la antrenamentul de sâmbătă și s-a simțit bine după accidentarea la degetul mare al mâinii drepte, conform marca.com.

Ionuț Radu, inclus în lotul celor de la Celta Vigo înainte de meciul cu Barcelona

Radu a suferit o entorsă la degetul mare de la mâna dreaptă și a lipsit de la meciul din Europa League, împotriva celor de la Dinamo Zagreb, câștigat de spanioli cu 3-0.

Dacă va fi prezent în primul „11” în meciul cu catalanii, ar însemna că va fi disponibil și pentru cele două meciuri ale României din următoarea fereastră internațională.

15 noiembrie : Bosnia - România

: Bosnia - România 18 noiembrie: România - San Marino

Dacă staff-ul decide să nu riște folosirea lui Ionuț Radu, Ivan Villar ar urma să fie titular din nou.

Ionuț Radu a bifat 14 meciuri în acest sezon, în care a încasat 18 goluri.

Celta Vigo ocupă locul 13 în La Liga, cu 13 puncte acumulate, după cele 11 meciuri jucate în campionat.

Lotul final al României pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

