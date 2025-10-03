Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030

Tinerii din Maroc protestează în mai multe orașe din țară față de investirea banilor publici în stadioanele pentru Campionatul Mondial din 2030.

Maroc este una dintre cele trei țări care vor găzdui partidele de la Campionatul Mondial din 2030, alături de Spania și Portugalia.

Proteste violente în Maroc: „Vrem spitale, nu Mondial”

Protestatari din cel puțin douăsprezece orașe, printre care Casablanca, au ieșit în stradă pentru a protesta față de corupția din țară, iar unii au cerut demisia prim-ministrului Aziz Akhannouch.

Solicitarea de demisie a venit după ce forțele de ordine au ucis trei persoane miercuri, după ce protestele pașnice s-au transformat în revolte.

Akhannouch a declarat joi că deplânge moartea protestatarilor, dar a lăudat totodată forțele de ordine pentru eforturile depuse în vederea menținerii ordinii. De asemenea, a precizat că guvernul este pregătit să răspundă favorabil solicitărilor protestatarilor, fără a oferi detalii despre eventualele reformele.

„Abordarea bazată pe dialog este singura modalitate de a rezolva diversele probleme cu care se confruntă țara noastră”, a spus Akhannouch.

Protestele, organizate de o mișcare fără lider cunoscută sub numele de Gen Z 212, au început la finalul lunii septembrie. Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere reforme în sănătate și educație și pentru a-și manifesta dezacordul cu privire la deciziile clasei politice.

Protestatarii susțin că renovarea stadioanelor marocane pentru meciurile de la Campionatul Mondial din 2030 reprezintă un mod greșit de a cheltui banii publici.

„Sănătatea pe primul loc, nu vrem Cupa Mondială!” și „Stadioane sunt aici, dar unde sunt spitalele?” au fost lozincile scandate de tinerii deranjați de construirea și renovarea arenelor sportive cu bani publici.

Peste 1.000 de tineri au fost arestați în urma protestelor violente, scrie apnews.com.

Patru arene vor fi modernizate și una construită pentru Cupa Mondială din 2030

Statul nord-african va găzdui pentru prima dată în istorie un campionat mondial. Astfel, a început deja procesul de modernizare a arenelor.

De asemenea, un stadion va fi construit și va fi cea mai mare arenă sportivă din lume. Este vorba despre stadionul Hassan II, din Casablanca, al cărui capacitate va fi de 115.000 de spectatori.

Celelalte patru stadioane din Maroc pe care se vor juca meciuri la Cupa Mondială din 2030:

Stadionul Fez (Fes) - 45.000 locuri » extins la 55.800 locuri

Stadionul Marrakesh (Marrakesh) - 45.240 de locuri

Stadionul Adrad (Agadir) - 45.480 de locuri » extins la 55.000 locuri

Stadionul Ibn Batouta (Tangier) - 65.000 de locuri » extins la 72.500 locuri

Stadionul PrințMoulay Abdellah (Rabat) - 53.000 locuri » 69.500 locuri

