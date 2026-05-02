Bayern, un nou meci nebun  Încă o revenire spectaculoasă în Bundesliga, într-un duel cu șase goluri

BAYERN - HEIDENHEIM 3-3. Gruparea bavareză a a avut parte de un nou meci nebun în campionat, după ultimele partide, 4-5 cu PSG și 4-3 cu Mainz.

După ultimele două meciuri, partide în care s-au marcat nouă, respectiv șapte goluri, echipa lui Vincent Kompany a fost din nou protagonistă într-o partidă senzațională.

Bayern Munchen, încă un meci nebun! Încă o revenire spectaculoasă în Bundesliga, într-un duel cu șase goluri

Deja campioană matematic în Bundesliga, gruparea din Munchen a întâlnit-o în etapa #32 pe Heidenheim, echipă aflată pe ultimul loc al clasamentului.

Heidenheim a deschis scorul în minutul 22 al partidei, grație golului reușit de Budu Zivzivadze. Peste alte nouă minute, Heidenheim a majorat scorul, după ce Eren Dinkci a punctat decisiv din pasa lui Marnon Busch.

Pe final de repriză, în minutul 44, bavarezii au redus din diferență prin golul reușit de Leon Goretzka. Apoi, la pauză, Vincent Kompany a operat nu mai puțin de patru schimbări, fiind vizibil nemulțumit de prestația echipei sale.

Repriza secundă a început bine pentru Bayern, același Goretzka reușind „dubla” din pasa lui Olise, în minutul 52. Heidenheim a revenit din nou în avantaj în minutul 76, atunci când Zivzivadze a reușit și el „dubla”.

Deși părea că Heidenheim se îndreaptă spre o victorie surpriză, Olise le-a stricat planurile acestora, reușind să înscrie în minutul 90+10 pentru 3-3.

Ca urmare a acestui rezultat, Heidenheim s-a apropiat la trei puncte de St. Pauli, echipa aflată pe locul 16, poziție care duce la barajul de menținere/promovare.

De cealaltă parte, deja campioană a Germaniei, Bayern se pregătește de returul „de foc” cu PSG. Partida se va juca miercuri, 6 mai, de la 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro.

