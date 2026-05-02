Lando Norris, primul la Miami Pilotul McLaren a câștigat cursa sprint + Zi neagră pentru liderul Kimi Antonelli

Lando Norris (26 de ani), pilotul celor de la McLaren, a câștigat cursa sprint de la Miami.

Locul al doilea a fost ocupat de colegul său de echipă, Oscar Piastri.

Plecat din pole-position, Lando Norris a gestionat foarte bine cursa, reușind să rămână pe prima poziție până la final, asta după ce l-a ținut la distanță pe Oscar Piastri.

Piastri a profitat de startul slab al lui Kimi Antonelli și a urcat pe poziția a doua, acolo unde a și rămas până la final.

Norris și-a construit rapid un avantaj considerabil față de Piastri, ceea ce a făcut ca întrecerea să fie mult mai palpitantă la locurile din spate, acolo unde Lewis Hamilton și Max Verstappen sau luptat timp de câteva tururi pentru locul al șaselea.

„Mă bucur să fiu din nou pe prima treaptă, chiar dacă e vorba de sprint. A fost o zi bună pentru noi, o muncă enormă făcută de echipă în aducerea îmbunătățirilor la nivelul mașinii.

Se pare că toată lumea spune același lucru, dar ai noștri ne-au ajutat cu adevărat în acest weekend”, a declarat Lando Norris, la final, conform bbc.com.

Pentru această cursă s-au făcut modernizări majore a monopostului McLaren, ceea ce l-a mulțumit pe Norris.

Kimi Antonelli, start dezastruos în cursa sprint

Liderul la zi al clasamentului piloților, Antonelli a picat până pe poziția a cincea după un start dezastruos. N-a mai putut interveni în lupta dintre piloții McLaren și a încheiat cursa abia pe 4.

Totuși, ghinionul nu s-a oprit pentru Antonelli, acesta fiind penalizat cu 5 secunde la final, după ce a depășit în repetate rânduri limitele circuitului.

Ca urmare a acestei penalizări, pilotul italian a fost retrogradat pe locul șase, sub George Russell și Max Verstappen.

